Biniam Ghirmay vertedert perszaal: “Ooit pak ik de regenboogtrui”

Interview

Biniam Ghirmay is 21, rijdt sinds augustus voor Intermarché-Wanty-Gobert en pakte vandaag de eerste medaille voor zijn thuisland Eritrea ooit op een WK wielrennen. Maar Ghirmay gaat voor meer. “Goud op het WK 2025 in Rwanda. Dat zou fantastisch zijn.”

Daar zat hij dan op de persconferentie, naast wereldkampioen Filippo Baroncini en Olav Kooij. Fier als een pauw met de zilveren medaille om de nek. De zesde Afrikaan die eremetaal pakt op een WK wielrennen, de eerste met een donkere huidskleur. En het moet gezegd, de manier waarop Ghirmay zijn verhaal vertelde, was aandoenlijk.

“Ik wilde al iets proberen in de lus rond Overijse”, vertelde hij traag maar in goed verstaanbaar Engels. “Maar ik merkte dat een aantal ploegen alles controleerden. België, Nederland, Groot-Brittannië ook. Ik besefte dat het bijzonder moeilijk zou zijn om weg te geraken, dus besliste ik om op de sprint te mikken. Ik kan dat wel. Dus hield ik me gedeisd.”

Bang

In die sprint kwam hij er pas laat uit. “Ik vond het nerveus en gevaarlijk tijdens de laatste kilometer. Ik was zelfs een beetje bang. Dus wachtte ik zo lang mogelijk in de buik van de groep, bleef kalm en kwam er pas op het laatst uit. Ik voelde me sterk. Dan hoef je niet zonodig te vechten voor je plaats.”

De 21-jarige Eritreër begon met mountainbiken op zijn twaalfde, in hoofdstad Asmara. Drie jaar later ruilde hij de MTB in voor een racefiets. “Elke zondag wordt er bij ons in de stad gekoerst”, vertelt hij. “Daar leerde ik de stiel.” Intussen woont Ghirmay in het Italiaanse Lucca, in eerste instantie met zijn vrouw Saliem, maar die kon niet aarden in Europa en keerde terug naar Eritrea, samen met hun paar maanden oude dochtertje.

“Maar ik hoor hen dagelijks”, vertelt de zilveren medaillewinnaar. “Ook gisteren belde ik nog met de hele familie. Ze hebben mij zo hard gesteund. You can take a medal, overtuigden ze me. You can do it. Die steun motiveerde me nog meer. Net voor de sprint moest ik aan die woorden denken. Wat ben ik blij dat het gelukt is.”

Van Delko naar Intermarché

Ghirmay reed tot deze zomer voor het Franse Delko, maar verhuisde in augustus naar Intermarché-Wanty-Gobert. Sindsdien won hij al een Franse semiklassieker (hij klopte daarin onder meer Quintana en Pinot in een sprint met vijf) en pakte een paar mooie ereplaatsen. Vandaag dikte hij zijn erelijst dus aan met WK-zilver.

“Ik wil iedereen bedanken”, wilde de jongeman nog kwijt. “Mijn team, dat als familie aanvoelt. Ze doen veel meer voor mij dan wat ik van hen verlangde, ook buiten de koers. Mijn ploegmaats vandaag. Mijn familie in Afrika. En jullie, om te luisteren naar mijn verhaal hier. Dit is belangrijk voor Eritrea en Afrika. Ik ben fier op mijn afkomst.”

Hij heeft ambitie te koop. “Ik behaal nu zilver, maar ooit hoop ik de regenboogtrui te pakken. Misschien in 2025, in Rwanda. Ik hoorde gisteren dat het WK in Kigali zal verreden worden. Het zou fantastisch zijn daar te winnen. Maar ik moet nog sterker worden. Ik kan nog wel progressie maken, denk ik.”