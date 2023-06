Bingoal WB heeft goed nieuws: Julian Mertens mag ziekenhuis verlaten

Julian Mertens heeft een zeer belangrijke stap gezet in zijn revalidatie. De Belg heeft, drie weken na zijn zware val, het ziekenhuis verlaten. Dat laat zijn ploeg Bingoal WB weten in een perscommuniqué. Mertens moet nog wel een rugoperatie ondergaan.

De 25-jarige Mertens raakte eerder deze maand betrokken bij een ongeluk terwijl hij aan het trainen was. De renner liep hierbij blessures op aan de wervelkolom, waaraan hij succesvol is geopereerd, en kaak en breuken in zijn ribben en arm. Mertens werd vervolgens enkele dagen in een kunstmatige coma gehouden.

Mertens werd echter al snel weer uit zijn kunstmatige coma gehaald en boekte de laatste weken al de nodige progressie. Zo kon hij al snel weer wat oefeningen in bed doen. Nu heeft de Belg het ziekenhuis dus verlaten, en kan hij thuis verder werken aan zijn herstel.

Rugoperatie

Mertens moet wel nog een operatie ondergaan aan zijn rug, laat zijn Belgische werkgever nog weten. De coureur is bezig aan zijn eerste seizoen voor Bingoal WB. Daarvoor kwam hij enkele jaren uit voor Sport Vlaanderen-Baloise.