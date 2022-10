Bingoal Pauwels Sauces WB versterkt zich met Floris De Tier

Floris De Tier zal volgend jaar uitkomen voor Bingoal Pauwels Sauces WB. De 30-jarige Belgische renner reed de voorbije drie seizoenen voor Alpecin-Deceuninck en kwam daarvoor ook uit voor Jumbo-Visma en Sport Vlaanderen-Baloise.

De Tier is in een persbericht erg enthousiast over zijn nieuwe werkgever. “Ik ben erg blij dat ik in 2023 deel zal uitmaken van Bingoal Pauwels Sauces WB. Ik moet de ploegleiding bedanken voor het vertrouwen. Ik moest door een blessure mijn seizoen vroegtijdig beëindigen, maar ik heb aan mijn conditie kunnen blijven werken en het licht staat nu weer op groen om te trainen.”

Meer vrijheid

“Ik heb al verschillende goede resultaten behaald in mijn carrière, en dat terwijl ik toch vaak in dienst reed van kopmannen als Primož Roglič, Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ik kan nu meer mijn eigen plan trekken en zo betere individuele resultaten boeken. Ik ben natuurlijk ook bereid om mijn ervaring door te geven aan de jonge renners binnen het team. Het is allemaal erg spannend!”

De Tier, die zijn mannetje staat bergop, is nog op zoek naar zijn eerste profoverwinning. Hij reed in het verleden al wel naar meerdere ereplaatsen. Zo was hij al eens zesde in de Tour de Wallonie en eindigde hij in Strade Bianche en de Amstel Gold Race bij de eerste twintig.