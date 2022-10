Bingoal Pauwels Sauces WB neemt Guillaume Van Keirsbulck over van Alpecin-Deceuninck

Guillaume Van Keirsbulck vertrekt bij Alpecin-Deceuninck. De 31-jarige renner heeft een eenjarig contract getekend bij Bingoal Pauwels Sauces WB. Dat meldt die laatste ploeg op haar site.

“Ik ben heel bij dat ik me in 2023 bij het team aansluit”, zegt Van Keirsbulck in een reactie. “Ik wil Christophe Brandt (de ploegmanager bij Bingoal Pauwels Sauces WB, red.) bedankten voor zijn vertrouwen. Ik ben heel gemotiveerd voor volgend jaar. Zijn vertrouwen heeft me overtuigd om me bij dit project aan te sluiten. Ik ben een man van de klassiekers, en dat worden dan ook mijn doelen aan het begin van het seizoen. Het team heeft me een mooi programma geboden en dat werkt motiverend.”

“Ik krijg de kans om voor eigen kansen te gaan in de klassiekers, waar het doel een resultaat en winnen zal zijn. Dit heeft me er ook toe aangezet om me bij dit project aan te sluiten”, aldus Van Keirsbulck, die begin 2021 zonder ploeg zat. Voordat hij in 2022 een plekje bij de hoofdmacht van Alpecin-Fenix kreeg, reed hij vanaf april 2021 voor Alpecin-Fenix Development. “Ik besefte op dat moment dat ik alles voor de fiets kon en moest geven. Dat zal mijn inzet zijn in de komende jaren.”

Christophe Brandt verwacht Van Keirsbulck ook in de klassiekers. “Hij kan voor eigen kansen gaan, hij hoeft zichzelf niet op te offeren voor een kopman”, aldus de ploegmanager. “Ik heb een renner ontmoet die volwassen is geworden en die zich realiseert dat hij zijn talent niet volledig benut heeft. Hij krijgt nu de kans om veel te bewijzen aan zichzelf.”