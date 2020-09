BinckBank Tour: Philipsen zegeviert in openingsrit na chaotische finale dinsdag 29 september 2020 om 16:47

De openingsetappe van de BinckBank Tour is gewonnen door Jasper Philipsen. De Belg van UAE Emirates bleek de snelste sprinter in de straten van Ardooie. Philipsen wist na een chaotische finale met een ultieme jump Mads Pedersen en Pascal Ackermann te vloeren.

In Blankenberge ging vandaag de BinckBank Tour van start. Vandaar kronkelde de route zuidwaarts naar de lokale ronde door en rond Ardooie, om vervolgens nog drie ronden van 15,6 kilometer af te leggen. Het was uitkijken naar een eerste sprintconfrontatie tussen rappe mannen als Pascal Ackermann, Tim Merlier en voormalig wereldkampioen Mads Pedersen.

Robeet en Willems vormen de vroege vlucht

Het startsein werd gegeven om 13.30 uur en al vrij snel wisten Ludovic Robeet (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en Thimo Willems (Sport Vlaanderen-Baloise) een mooie bonus bij elkaar te fietsen. De voorsprong van de twee Belgen liep in miezerige omstandigheden op tot maximaal drie minuten. In het peloton zagen we renners van NTT Pro Cycling, CCC en BORA-hansgrohe de boel controleren.

In de bevoorrading werd het peloton even opgeschrikt door een valpartij van de Colombiaan Brandon Rivera en de Franse sprinter Clément Venturini, maar beide renners zaten al snel weer op de fiets. Er viel verder weinig te beleven in deze openingsrit naar Ardooie. De vluchters werden aan het lijntje gehouden door het peloton en we leken dan ook af te stevenen op een massasprint.

Gouden kilometer

Met nog dertig kilometer te gaan reden Robeet en Willems nog een minuutje voor het peloton uit, tien kilometer verder waren de vluchters eraan voor de moeite. Ondertussen gingen opnieuw enkele renners tegen de grond, maar de gevallen coureurs stonden ook dit keer weer snel recht. In het peloton maakten de renners zich op voor de Gouden Kilometer waarin in drie sprints bonificaties te verdienen waren.

De Nederlandse kampioen en topfavoriet voor de eindzege, Mathieu van der Poel, was bij de pinken en wist bij de eerste sprint drie bonificatieseconden mee te graaien. In de tweede en derde sprint kwamen Mike Teunissen en Yves Lampaert als eerste over de streep. Na die laatste sprint was er een moment van windstilte in het peloton en daar wisten Adrien Petit en Amund Grøndahl Jansen optimaal van te profiteren.

Hergroepering is een feit, halve peloton gaat tegen de vlakte

De Fransman en Noor begonnen met een beperkte voorsprong aan de laatste ronde in en rond Ardooie, maar wisten in de daaropvolgende kilometers nog wat verder weg te rijden. Het verschil liep op tot een vijftiental seconden, reden genoeg voor de mannen van Mitchelton-Scott om het tempo nog wat te verhogen in het peloton. Dit bleek funest voor de winstkansen van Grøndahl Jansen en Petit.

Met nog negen kilometer te gaan werden de twee late aanvallers ingerekend en konden we ons gaan opmaken voor een massaspurt, al probeerde Sean De Bie het nog met een ultieme aanval. De Belg van Bingoal-Wallonie Bruxelles wist zijn inspanning echter niet door te trekken en werd weer ingerekend met nog twee kilometer te gaan. Het peloton was inmiddels gehalveerd door een massale valpartij.

Onder meer Belgisch kampioen Dries De Bondt, Koen de Kort, Oliver Naesen, Stijn Steels en Luke Durbrigde kwakten tegen het asfalt. Een eerste groep (van zo’n veertig renners) kon door en reed in een rotvaart naar de laatste kilometer. Geen enkele ploeg slaagde erin om een ideale lead-out te organiseren, waardoor we een chaotische sprint kregen richting de meet.

Philipsen snelt naar de zege

De strijd om de ritzege leek te gaan tussen Ackermann en Pedersen, maar het was Philipsen die de twee rappe mannen nog wist te verrassen met een ultieme versnelling. Het is voor de renner van UAE Emirates zijn tweede zege van het seizoen. Pedersen moest genoegen nemen met de tweede plaats, Ackermann werd derde en Danny van Poppel kwam als vierde over de streep.

Mathieu van der Poel wist zonder kleerscheuren de finish te bereiken en spurtte zelfs nog naar een negende plek. Vervolgens was het wachten op de gevallen renners. Zo kwamen Belgisch kampioen Dries De Bondt en Naesen gezamenlijk over de finish. Die laatste had duidelijk last van zijn knie en werd in de slotkilometers geholpen door De Bondt.