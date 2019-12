BinckBank Tour 2020 kiest voor Dokkum als startlocatie maandag 30 december 2019 om 15:38

Het is definitief: de BinckBank Tour start volgend jaar in het Friese Dokkum. Het is zeker niet de eerste keer dat de meerdaagse rittenkoers begint in het noorden van Nederland. Dokkum zal verder nog de ploegenpresentatie én de finish van de openingsetappe organiseren.

De Nederlands-Belgische UCI-wedstrijd gaat op maandag 31 augustus van start met een 170 kilometer lange etappe door het noordoosten van Friesland, met start en finish dus in Dokkum. Het peloton zal onderweg een bezoekje brengen aan meerdere Friese steden en gemeenten. Sander de Rouwe, gedeputeerde van de provincie Friesland, is razend enthousiast.

“We zien de BinckBank Tour als een mooie gelegenheid om Friesland als sport- en fietsprovincie te promoten. We kijken wederom uit naar de komst van een profpeloton, ditmaal op Noordoost-Friese wegen.” De burgemeester van Dokkum, Hayo Apotheker, verwacht een flinke opkomst. “En ook in het weekend zal het bruisen in Dokkum en de rest van Oost-Friesland.”

‘Wielerfeest’

Koersdirecteur Rob Discart is maar wat blij met een start in Dokkum. “De BinckBank Tour is al meermaals in Friesland gestart. We zijn er telkens hartelijk onthaald, zowel door de gemeenten als het publiek. De Friezen hebben al vaker laten zien dat ze niet alleen schaats-, maar ook wielerliefhebbers zijn. Een Grand Départ in Dokkum: het belooft een groot wielerfeest te worden.”

De BinckBank Tour nam de provincie Friesland de afgelopen jaren vaker als uitgangspunt. Zo was Bolsward tijdens de edities van 2015, 2016 en 2018 het decor van de eerste rit. De voorbije editie van de rittenkoers werd gewonnen door de Belg Laurens De Plus. De 16e uitgave van de BinckBank Tour staat gepland voor 31 augustus tot en met 6 september.