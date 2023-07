Bilbao geklopt door Evenepoel in San Sebastián: “Hij was wat frisser”

Pello Bilbao was er vandaag dichtbij in de Clásica San Sebastián. De Bask werd tweede in zijn thuiskoers, na een sprint-a-deux met Remco Evenepoel. “Het was een lange, zware finale”, begint hij zijn verhaal op de sociale media van Bahrain Victorious.

“We wisten dat Remco ervan houdt om vroeg te gaan, we waren er klaar voor op de Erlaitz”, doelt Bilbao op de klim waar Evenepoel aanviel. “Daarna werkten we goed samen in de kopgroep. Remco gaf ook alles. Op de laatste klim reden we samen weg, maar Remco had nog wat meer energie in de tank. Hij was wat frisser. Ik kon dit voelen in de laatste kilometers. Het was niet mogelijk om het te kloppen in de sprint, maar ik ben heel trots op het werk dat ik de afgelopen weken verricht heb.”

Vlasov: “Nu alle focus op wat nog komt!”

Aleksandr Vlasov zat tot de Murgil-Tontorra (2,1 km aan 9,8%) mee met Evenepoel en Bilbao, maar moest op deze muur passen. Hij zou derde worden. “Vandaag was een goed resultaat”, zegt de Rus op de site van BORA-hansgrohe. “Ik heb niet gekoerst sinds mei, maar ik voel me goed en het is geweldig om op het podium te staan.”

“Ik hoop zo door te gaan. Het volgende grote doel is natuurlijk de Vuelta, daar kijk ik erg naar uit. Ik wil mijn ploeggenoten bedanken voor het feit dat ze me op de sleutelmomenten in de koers goed positioneerden. Het is geweldig om weer met hen te koersen. Nu alle focus op wat nog komt!”

Lees ook: Remco Evenepoel wint derde Clásica San Sebastián na sprint-a-deux met Pello Bilbao