‘BikeExchange ruilt Bianchi na jaar alweer in voor Giant’

Het huwelijk tussen BikeExchange en Bianchi zal slechts een jaar duren. La Gazzetta dello Sport schrijft dat de Australische ploeg in 2022 overstapt op fietsen van Giant.

Eind vorig jaar was er een heuse stoelendans in het peloton wat betreft fietsensponsors. Jumbo-Visma stapte in 2021 over op Cervélo, Team DSM koos voor Scott en Team BikeExchange ging in zee met Bianchi.

Een lang leven is de samenwerking tussen het Italiaanse fietsenmerk en de Australische ploeg niet beschoren, want Giant levert vanaf 2022 de fietsen van BikeExchange. Dat betekent dat Giant terugkeert in de WorldTour. De laatste WT-ploegen die aan het Nederlandse merk verbonden waren, waren CCC en Team Sunweb.