BikeExchange-Jayco wijst Groenewegen en Yates als kopmannen aan voor Parijs-Nice

BikExchange-Jayco spreidt zijn kansen in Parijs-Nice. De ploeg wil in de sprintetappes scoren met Dylan Groenewegen en mikt op de top-3 in het algemeen klassement met Simon Yates.

Groenewegen begon het seizoen in de Saudi Tour, waarvan hij met twee etappezeges naar huis terugkeerde. Daarna verscheen hij aan de start van de UAE Tour, maar daarin kwam hij niet aan winnen toe. In Parijs-Nice hoopt hij weer het zegegebaar te kunnen maken. “Ik denk dat mijn conditie echt goed is”, vertelt hij op de website van zijn ploeg. “We hadden niet de resultaten die we wilden in de UAE Tour, maar de vorm is goed, en dat konden we zien in de Saudi Tour.”

In de Franse etappekoers wordt de 28-jarige renner bijgestaan door Luka Mezgec en Campbell Stewart, een specialist in het baanwielrennen. De Nederlander heeft vertrouwen in aanloop naar de ronde. “Iedereen is over het algemeen in goede vorm, dus gaan we naar Parijs-Nice om te winnen. Ik heb al drie keer gewonnen in Parijs-Nice en had de gele trui. Het is echt een goede wedstrijd voor mij, en ik hou ervan om daar te koersen, vooral als het droog is natuurlijk.”

Drie kansen

Groenewegen ziet drie kansen voor zichzelf. “De eerste etappes zijn vrij vlak. De eerste en derde zijn een beetje moeilijker maar ik denk dat ze nog steeds oké zijn voor de sprinters. De tweede is helemaal vlak, dus deze eerste drie dagen zijn echt voor de sprinters. We gaan op zoek naar het beste resultaat, en dat is om overwinningen te pakken. Daarna gaan we naar de bergetappes en daar hebben we Simon Yates.”

Hoofd Sportdirecteur Matt White verwacht dat Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen zijn grootste concurrenten zijn. “De twee sprinters in vorm in het voorjaar. Het zal zeker zwaar worden, maar ik denk dat Dylan de vorm en het vermogen heeft om in die eerste drie dagen een etappe te winnen. Voor Simon is deze wedstrijd het eerste doel van het jaar. We mikken hoog, en we mikken op een podium hier in het algemeen klassement. Primož Roglič zal zijn belangrijkste rivaal zijn.”

Selectie Team BikeExchange-Jayco voor Parijs-Nice (6-13 maart)

Luke Durbridge

Dylan Groenewegen

Lucas Hamilton

Luka Mezgec

Callum Scotson

Campbell Stewart

Simon Yates

