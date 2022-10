BikeExchange-Jayco verwacht Roglic in Giro: “Zijn dagen als kopman in de Tour zijn voorbij”

Ploegleider van BikeExchange-Jayco, Matthew White, heeft aangegeven dat Simon Yates zijn focus misschien zal verleggen naar de Tour de France. De Australiër richtte zich de laatste jaren telkens op de Giro d’Italia. Daarnaast doet White ook een aantal opmerkelijke uitspraken over Primoz Roglic en Remco Evenepoel.

In een interview met Velonews legt White uit waarom Yates het geweer eventueel van schouder zal veranderen. “Vijf jaar lang bereidt hij zich al voor op de Giro, hij kijkt echt uit naar verandering. Hij heeft hier (in de Giro, red.) mindere momenten, maar ook succes meegemaakt. Yates is en blijft echter een racer en houdt ervan andere doelen na te jagen.”

Door die constante focus op de Ronde van Italië, heeft Yates een aantal andere koersen niet kunnen betwisten. “Koersen als de Ronde van het Baskenland of de Ronde van Catalonië liggen hem ook, maar dat kon niet met de toenmalige planning.” Of die planning nu zal veranderen en of Yates dus naar de Tour gaat, is nog niet helemaal zeker. “We wachten het parcours van de Ronde van Frankrijk af, maar het is een optie.”

White: “Ik verwacht Evenepoel en Roglic in de Giro”

Mocht Yates toch naar de Giro gaan, komt de Australiër volgens White wereldkampioen Evenepoel tegen. “Ik zet mijn huis erop in dat Evenepoel aan de start zal staan. Hij zou de hele Belgische media met zich meenemen als wereldkampioen en winnaar van de Vuelta.”

“Ik zou ook niet verbaasd zijn als Roglic ook aan de start van de Giro zal staan. Zijn dagen als kopman voor Jumbo-Visma in de Tour zijn waarschijnlijk geteld. Hij oogt als een ambitieuze renner, dus volgens mij legt hij liever de focus op een andere grote ronde. Daarbovenop ligt het parcours van de Giro hem.”