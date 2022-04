BikeExchange-Jayco mikt met Matthews op zege in Amstel Gold Race

BikeExchange-Jayco heeft haar selectie voor de Amstel Gold Race gepresenteerd. Michael Matthews, die onlangs nog de openingsrit in de Ronde van Catalonië won, is degene die het af zal moeten maken voor de Australische formatie. Thuisrijder Jan Maas maakt zijn debuut in de Limburgse klassieker.

Matthews behaalde in het verleden al de nodige ereplaatsen in de Amstel Gold Race. Na een derde plaats in 2015 en een vijfde plek in 2016, eindigde hij in 2021 als vierde. “Het is een wedstrijd waar ik echt van hou, ik denk dat het past bij mijn kwaliteiten en ik heb er goede resultaten gereden in het verleden. Het is een wedstrijd die ik echt wil winnen. Vorig jaar was ik vierde, wat altijd een vervelende plaats is, dus ik denk dat ik dit jaar extra motivatie heb”, zegt Bling op de ploegsite.

Zondag verwacht Matthews een zware wedstrijd. “De wedstrijden zijn het hele jaar al supersnel en enorm agressief. Als ik kijk naar hoe het peloton koerste in de kasseiklassiekers, zal het in de Amstel niet anders zijn. We moeten alert zijn, klaar om af te zien en klaar om de overwinning proberen te behalen.”

“Ik voel dat mijn vorm goed is dit jaar en na mijn zege in Catalonië heb ik meer vertrouwen en motivatie. De Belgische klassiekers waren ook goed en ik had een goed gevoel daar, maar ik kijk echt er echt naar uit om zondag weer te koersen in de Amstel”, aldus de 31-jarige renner, die gesteund zal worden door de volgende renners: Alexandre Balmer, Luke Durbridge, Alex Edmondson, Luka Mezgec, Dion Smith en dus de Nederlander Jan Maas.

