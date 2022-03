BikeExchange-Jayco mikt met Groenewegen op zege in Dwars door Vlaanderen

Dylan Groenewegen is woensdag de kopman van BikeExchange-Jayco in Dwars door Vlaanderen. De Nederlandse sprinter hoopt een gooi te doen naar de zege in de (semi)klassieker en zo de nare smaak van afgelopen zondag weg te spoelen. Toen reed hij namelijk lek in Gent-Wevelgem.

Groenewegen beleefde zondag een frustrerende editie van Gent-Wevelgem. De 28-jarige renner reed namelijk lek op een cruciaal moment, op een van de Plugstreets, en zag de kop van de koers niet meer terug. Groenewegen is kortom uit op sportieve revanche en krijgt woensdag, in Dwars door Vlaanderen, de kans om de frustraties van zich af te fietsen. “Ik koers altijd graag in Dwars door Vlaanderen”, klinkt het in een persbericht.

“Het is een leuke wedstrijd met een uitdagend parcours. Ik denk dat een kleine groep zal strijden om de overwinning. Om een goede race te rijden, moet je in vorm zijn en geluk hebben. Afgelopen zondag in Gent-Wevelgem zat ik in een goede positie, maar plots kreeg ik af te rekenen met een lekke band en was het klaar.”

Groenewegen krijgt woensdag assistentie van zijn nieuwe sprintaantrekker Luka Mezgec, Campbell Stewart, Kelland O’Brien, Alex Edmondson, Luke Durbridge en Alexander Konychev. Met Durbridge kan BikeExchange-Jayco ook gokken op een zware koers, terwijl Mezgec en Edmondson na een lastige wedstrijd kunnen rekenen op een goede sprint.

Selectie BikeExchange-Jayco voor Dwars door Vlaanderen (30 maart)

Luke Durbridge

Alex Edmondson

Dylan Groenewegen

Kelland O’Brien

Alexander Konychev

Luka Mezgec

Campbell Stewart