BikeExchange-Jayco met Groves in Milaan-Turijn, UAE Emirates rekent op Molano

De selecties voor Milaan-Turijn druppelen langzaam binnen. BikeExchange-Jayco rekent woensdag in de sprinterskoers op Kaden Groves, UAE Emirates kan de rappe Colombiaan Juan Sebastián Molano of Ryan Gibbons uitspelen.

Groves heeft in Milaan-Turijn onder anderen Amund Grøndahl Jansen aan zijn zijde, die voor het eerst dit jaar in actie komt. De Noor moest zijn seizoensstart uitstellen vanwege langdurige coronaklachten, maar is nu weer volledig hersteld en klaar om opnieuw een rugnummer op te spelden. De andere renners in de ploeg zijn Sam Bewley, Tsgabu Grmay, Alexander Konychev, Cameron Meyer en Campbell Stewart.

De 23-jarige sprinttroef Groves is de laatste weken uitstekend op dreef, al is hij nog wel op zoek naar zijn eerste overwinning van het seizoen. In de Tour of Oman spurtte hij al driemaal naar een top 3-notering en in Tirreno-Adriatico werd hij derde in de sprintetappes naar Sovicille en San Benedetto del Tronto. “We zetten vol in op een sprint en ik hoop een gooi te doen naar de zege”, laat Groves weten in een persbericht.

Binnen het kamp van UAE Emirates is het vooral uitkijken naar Molano, mocht de koers uitdraaien op een massasprint. De rappe Colombiaan werd dit jaar al tweede in de Trofeo Playa de Palma en vijfde in de Clásica de Almería. In de voorbije Parijs-Nice moest hij het doen met een achtste plaats in de tweede etappe naar Orléans. UAE Emirates heeft met Alessandro Covi, ex-wereldkampioen Rui Costa en Diego Ulissi nog meer ijzers in het vuur bij een atypische koersverloop.

Selectie BikeExchange-Jayco voor Milaan-Turijn (16 maart)

Sam Bewley

Tsgabu Grmay

Amund Grøndahl Jansen

Kaden Groves

Alexander Konychev

Cameron Meyer

Campbell Stewart

Selectie UAE Emirates voor Milaan-Turijn (16 maart)

Camilo Ardila

Alessandro Covi

Rui Costa

Ryan Gibbons

Juan Sebastián Molano

Ivo Oliveira

Diego Ulissi