BikeExchange-Jayco met Groenewegen, Schultz en Smith in Arctic Race of Norway

Dylan Groenewegen zal vanaf donderdag actief zijn in de Arctic Race of Norway (11-14 augustus). De Nederlander is in de vierdaagse een van de speerpunten van BikeExchange-Jayco. De Australische ploeg rekent ook op goede prestaties van Nick Schultz en Dion Smith.

Groenewegen rijdt – criteriums daargelaten – zijn eerste koers sinds de Ronde van Frankrijk. In de Tour won hij de derde etappe naar Sønderborg. In de Arctic Race of Norway zal Groenewegen vooral de tweede etappe, die de beste kansen biedt voor de sprinters, hebben aangekruist. De eerste etappe is een twijfelgeval, de laatste twee ritten zijn geschikt voor de klimmers met een sterk eindschot.

Schultz

Nick Schultz liet in de Tour de France zien zowel over klimkwaliteiten als snelle benen te beschikken. Hij werd tweede in de etappe naar Megève en kon in de slotweek de favorieten vaak lang volgen. “Het zal mijn eerste deelname aan de Arctic Race zijn en ik kijk erg uit naar de ervaring, aangezien ik in het verleden altijd heb genoten van koersen in Noorwegen”, zegt Schultz op de site van BikeExchange-Jayco.

“Ik kom uit de Tour de France, dus mijn vorm zou behoorlijk goed moeten zijn. Ik ben een beetje moe sinds de Tour, maar ik heb mijn lichaam in beweging gehouden en kijk er naar uit om er vier dagen lang goed tegen aan te gaan in de etappes. Het is een rollercoasterseizoen geweest, maar de laatste maanden waren perfect, dus ik ga mijn best doen om dit door te zetten.”

Zes renners

Naast Schultz, Groenewegen en Smith – onlangs tweede in de Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika en de eerste etappe van de Vuelta a Castilla y Leon – bestaat de ploeg van BikeExchange-Jayco uit nog drie renners. Het gaat om Amund Grøndahl Jansen, Alexander Konychev en Kevin Colleoni. Laatstgenoemde sloot zondag de Ronde van Tsjechië af met een derde plaats in het algemeen klassement.