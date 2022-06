BikeExchange-Jayco met Dylan Groenewegen op jacht naar ritzeges in Dauphiné

BikeExchange-Jayco zet in het Critérium du Dauphiné vol in op Dylan Groenewegen. Het Australische team wil in Frankrijk voor ritzeges gaan en Groenewegen is de aangewezen man om voor dat dagsucces te zorgen. Met het oog op het algemeen klassement brengt de ploeg Kevin Colleoni aan het vertrek.

“Na een korte rustperiode, was ik erg blij om in mei twee keer te winnen”, zegt Groenewegen op de site van zijn ploeg. De Nederlander won een rit in de Ronde van Hongarije en was later ook nog de beste in Veenendaal-Veenendaal. “Nu ben ik klaar voor het laatste voorbereidingsblok in aanloop naar de Tour en dat gaat verder in de Dauphiné. Het is een wedstrijd waar ik van hou. Het is zwaar en ik denk dat er goede kansen zijn om voor een zege te gaan.”

“Er zijn een paar etappes die mogelijk in een sprint eindigen en het zou mooi zijn om nog een overwinning te pakken, zodat we het momentum behouden terwijl de Tour dichterbij komt”, aldus Groenewegen. De sprinter wordt bij BikeExchange-Jayco vergezeld door Luke Durbridge, Alex Edmondson, Tsgabu Grmay, Amund Grøndahl Jansen, Nick Schultz en de eerdergenoemde Kevin Colleoni. Laatstgenoemde werd dit jaar zevende in de Tour of Oman en elfde in de Ronde van Turkije. Nu mag hij zijn kans gaan in de Dauphiné.