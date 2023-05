Bijzondere statistiek voor Demi Vollering in Baskenland: “Was niet het plan”

Demi Vollering won zaterdag de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland. De Nederlandse won vrijdag ook al etappe een en vergroot haar voorsprong zo in het algemeen klassement. “Ik kan het weer niet geloven”, vertelde ze na afloop in het flashinterview.

“Dit was niet het plan. Het was de bedoeling dat Marlen Reusser ging aanvallen op de laatste beklimming van de dag en zo kon wegblijven”, aldus Vollering. “Uiteindelijk lukte dat niet, mede doordat de wegen zo glad waren. Het was tricky. Daarna zat ik in een goede positie voor de sprint en deed Reusser een goede lead-out.”

In de sprint was er niets te doen aan Vollering, die Soraya Paladin makkelijk klopte. Reusser kon uiteindelijk nog derde worden. “De finish lag me echt goed.” Toch was het ook een stresserende dag voor Vollering. “In de laatste tien kilometer begon het te regenen. Dan voelde je heel snel dat het glibberig werd. Ik ben in de finale twee keer bijna tegen de grond gegaan.”

Zes op een rij?

Vollering scoort twee op twee in de Ronde van het Baskenland dit jaar, wat geen unicum is. Vorig jaar deed ze namelijk nog beter en won ze alle (drie) etappes in Spanje. Aangezien de Ronde van het Baskenland vorig jaar voor het eerst voor vrouwen werd georganiseerd, won Vollering tot nu toe alle etappes van de Spaanse rittenkoers. “Dat is mooi. Morgen win ik misschien meer. Nee, morgen zal weer moeilijk worden. We moeten eerst veilig blijven en in de finale geraken. Dan zien we wel.”

