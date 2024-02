Bijrol voor Soudal Quick-Step in Openingsweekend: “Hopelijk zit er nog marge op”

Visma | Lease a Bike heeft zoals verwacht een flinke stempel gedrukt op de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat kunnen we niet zeggen van de mannen van Soudal Quick-Step. Sterker, de Belgische ploeg speelde een bijrol in het Vlaamse Openingsweekend.

In de Omloop Het Nieuwsblad was Soudal Quick-Step al niet op de afspraak en ook in Kuurne-Brussel-Kuurne reed de formatie vooral achter de feiten aan. De jonge Amerikaan Luke Lamperti wist nog wel naar een zevende plaats te sprinten, maar de Belgische brigade kwam in de cruciale heuvelzone toch duidelijk te kort.

“Ik zag vijf gele mannen gaan en daarachter nog wat volk zwalpen”, keek Yves Lampaert aan de finish met Het Nieuwsblad terug op de collectieve aanval van Visma | Lease a Bike in de heuvelzone. “Ergens moeten we blij zijn dat we er niet helemaal afgereden worden, maar concurreren tegen die overmacht is niet simpel. Hopelijk zit er bij ons nog wat marge op. Maar bij Visma komen ze ook van hoogte. Bij hen slaat dat precies anders aan dan bij ons.”

Soudal Quick-Step werd de voorbije dagen dus met de neus op de koersfeiten gedrukt, al komt het voor ploegleider Tom Steels ook niet als een complete verrassing. De oud-renner verwijst naar de hoogtestage die de renners achter de rug hebben. “Dan weet je dat je snelheid tekort gaat komen”, aldus Steels. “Wout van Aert heeft die wel al, omdat hij de Algarve heeft gereden. Dat zijn geen uitvluchten, dat is de realiteit.”

Kwaliteit

De andere ploegleider van Soudal Quick-Step – Wilfried Peeters – kijkt vooral naar de sterkte van de selectie. “Je moet kijken naar de groep die we hier hebben. Een combinatie van ervaren renners en jonge gasten, voor wie deze wedstrijden eigenlijk nog te vroeg komen. Maar we investeren in hen, in de hoop dat er iemand uitkomt die op termijn wel kan mee spelen.”

“Over de voorbereiding op hoogte en zonder veel koersen wil ik het niet hebben. Het gaat erom om genoeg goeie renners te hebben. Zet Remco Evenepoel hier aan de start en hij zal bij de besten in koers horen, ongeacht de voorbereiding”, is Peeters van mening.