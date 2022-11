Bijrol voor Marianne Vos op EK: “Het was vooral heel hard werken”

Video

Marianne Vos stond als een van de (schaduw)favorieten aan de start van het EK veldrijden in Namen, maar slaagde er tijdens de cross niet in om een hoofdrol te vertolken. “Ik heb echt afgezien, ben kapot. Dit parcours liegt niet”, liet Vos, die als negende over de streep kwam, na afloop weten in gesprek met WielerFlits.

Vos schoot niet bepaald uit de startblokken en was na één ronde al op achtervolgen aangewezen. De regerende wereldkampioene in het veld bleek vervolgens niet in staat om echt op te schuiven en reed dan ook een anonieme cross. Toch heeft ze wel genoten van haar race. “Ik vind het een heel mooi parcours. Met een superdag ligt het me denk ik ook beter. Vandaag was het vooral een kwestie van heel hard werken.”

“Ik moest vandaag vooral mijn eigen koers rijden en mijn eigen ritme zien te houden. Dan kom je uiteindelijk op een plek terecht. Het is nu vooral zaak om verder te kijken. Ik ben blij dat ik heb meegedaan, het was een mooi kampioenschap. Je hoopt iets korter erop te zitten, maar het is niet anders.”

De inmiddels 35-jarige Vos kijkt nu vooral uit naar de komende kampioenschappen. “Ik kijk nu vooral naar de maanden januari en februari, naar het NK en WK. Een wereldkampioenschap is altijd speciaal, maar je kijkt er natuurlijk extra naar uit als het in eigen land (Hoogerheide, red.) is.”