Bijrol voor Fem van Empel in Brabantse Pijl: “Twee keer opgehouden door valpartij”

Voor de start van de Brabantse Pijl voor vrouwen was het nog uitkijken naar Fem van Empel, maar de 20-jarige renster van Jumbo-Visma kwam woensdag nooit in het stuk voor, na een verre van vlekkeloze race.

Voor de start was Van Empel nog enthousiast. “Ik ben benieuwd waar ik sta op dit niveau, maar op de weg is het heel lastig om te winnen. Er spelen zoveel factoren mee. In de Brabantse Pijl zal ik zo zuinig mogelijk proberen de eerste tachtig kilometer door te komen, tot de lokale lus. Maar het is niet zo dat goede benen een garantie zijn. Alles moet meezitten”, klonk het in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De veelzijdige renster kende echter geen gelukkige race, mede door pech. “We wisten vooraf dat we geduldig moesten blijven totdat we zouden afstevenen op de plaatselijke rondes. We wilden richting het einde van de race met meerdere rensters overblijven in een kleine groep”, blikt coach Carmen Small op de website van Jumbo-Visma terug op de race. “Dat ging niet helemaal zoals we voor ogen hadden. Eigenlijk misten we twee rensters vooraan.”

“Kostte haar veel energie om weer terug te keren”

“Karlijn (Swinkels, red.) werd wat vroeg gelost en Fem had pech. Ze werd tot twee keer toe opgehouden door een valpartij vlak voor haar. Het kostte haar veel energie om weer terug te keren in het peloton. Zo kwam Anna (Henderson, red.) eigenlijk te vroeg alleen te zitten”, aldus Small.

De Britse Anna Henderson liet zich in de finale nog wel even zien en kwam uiteindelijk als dertiende over de streep. Van Empel moest het in haar tweede wegkoers voor Jumbo-Visma doen met een 35ste plaats. De regerend wereldkampioene in het veld finishte op zeven minuten van de winnares, de Italiaanse Silvia Persico.