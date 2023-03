Wielrenner Jaap Voogel (20) zwaargewond na botsing in Ronde van Drenthe

Jaap Voogel van de Noordelijke Wielervereniging Groningen is zondag zwaargewond geraakt tijdens de Ronde van Drenthe. De 20-jarige renner botste ter hoogte van Schoonoord achterop een ploegleiderswagen die remde, en werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Ter hoogte van Schoonoord ging het mis en kwam Voogel in botsing met een ploegleiderswagen. “Niet met de onze, maar met een van de andere wagens in de colonne”, laat Peter Merx, bestuurslid van de NWVG en een van de vier ploegleiders van de ploeg, weten aan RTV Noord. “Tja, hoe noem je zoiets. Een race-incident. Hoe het precies is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. We hebben er met z’n allen in ieder geval echt een verschrikkelijk kutgevoel van. Echt klote…”

Voogel brak bij de botsing zijn kaak en liep ook zwaar letsel aan zijn strottenhoofd op. In het ziekenhuis van Emmen is hij geopereerd. Inmiddels is hij overgebracht naar het UMC in Groningen, waar ze hem kunstmatig in slaap houden. Op de MRI-scan zijn verder geen breuken in zijn schedel en rug te zien. “Wel heeft hij nog diverse andere verwondingen aan het gezicht”, aldus Merx.

“Als hij maar weer gewoon Jaap wordt”

“In het ziekenhuis maken ze nu een plan. Er zal waarschijnlijk een aantal operaties volgen. Hoeveel weet ik niet, net zo min hoe lang het gaat duren. Dat weet denk ik niemand. Kijk, Jaap is een échte doorzetter. Iemand die er álles voor over heeft. Ik weet zeker dat hij er alles aan zal doen om weer zo goed mogelijk terug te komen. Het liefst op de fiets, maar dat hoeft natuurlijk niet. Als hij maar weer gewoon Jaap wordt.”

Tijdens de Ronde van Drenthe reed Voogel voor de nationale selectie. Dit is een gelegenheidsploeg die noordelijke renners, van minder grote ploegen, ook een kans geeft om te starten in de wat grotere wielerkoersen. Merx: “Fietsen vindt Jaap het mooiste dat er is. Vorig jaar reed hij in Honduras zijn eerste meerdaagse wedstrijd, machtig vond hij dat.”

“Hij keek al helemaal uit naar Olympia’s Tour, maar dat wordt ‘m nu natuurlijk niet. Vorig jaar had hij met COVID ook al heel veel pech, maar hij stond er dit seizoen juist supergoed voor. En dan gebeurt dit. Echt klote.”