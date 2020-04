Bigla-Katusha wil toegang tot bankgarantie donderdag 30 april 2020 om 09:48

Het management van vrouwenploeg Bigla-Katusha heeft een verzoek ingediend bij de UCI om toegang te krijgen tot de bankgarantie. Door de coronacrisis hebben de titelsponsors de financiering stilgelegd.

“Naar aanleiding van de berichten die wij hebben ontvangen van onze hoofdsponsoren hebben wij meteen een actieplan in werking gesteld”, schrijft de ploeg in een statement. “Ons eerste doel is de salarisbetaling van april voor renners en ander personeel veilig te stellen. Dat houdt in dat de UCI ons toegang moet verlenen tot de bankgarantie.”

Professionele wielerploegen dienen een percentage van hun budget te stallen bij de UCI voor onvoorziene omstandigheden. Dit bedrag komt neer op zo’n twee a drie maanden loon. De UCI beoordeelt of renners toegang krijgen tot het geld.

Bigla-Katusha maakte vorige week bekend in financiële problemen te zijn gekomen. De ploeg is ook een crowdfundactie gestart waarmee het 170.000 Zwitserse Frank hoopt op te halen, omgerekend ruim 160.000 euro.