Toekomst van Team Bigla-Katusha in gevaar vrijdag 24 april 2020 om 16:15

Het professionele dameswielerteam Bigla-Katusha vreest voor zijn toekomst. De hoofdsponsors van het Zwitserse team, dat in de top tien van de UCI-ranglijst prijkt, trekken het voortbestaan van de ploeg in twijfel.

Teammanager Thomas Campana ontving een brief van zijn belangrijkste titelpartner Bigla, waarin werd aangegeven dat het bedrijf de volle honderd procent van zijn sponsorgelden wil intrekken. De andere titelpartner, Katusha, weigerde de afgelopen maand al om zijn financiële verplichtingen na te komen.

“Het team en zijn partners waren nochtans honderd procent toegewijd om hun succes van de voorbije jaren voort te zetten”, klinkt het in een persbericht. “De rensters staken veel tijd en energie in het behouden van hun conditie en wedstrijdbereidheid.” De ploeg zorgde sinds 2015 voor maar liefst 200 podiumplaatsen. “Dit is zeer teleurstellend, niet alleen voor de ploeg, maar ook voor zijn partners, supporters en wielerfans in het algemeen.”

Het team hoopt dat beide titelpartners bereid zullen zijn om verder met het team te praten en te onderhandelen over de beste manier in de hoop alsnog te overleven.

Huidig rennersbestand:

Martina Alzini

Elizabeth Banks

Elise Chabbey

Niamh Fisher-Black

Mikayla Harvey

Clara Koppenburg

Emma Cecilie Norsgaard

Nikola Nosková

Marlen Reusser

Maria Vittoria Sperotto

Kathrin Stirnemann

Leah Thomas

Sophie Wright