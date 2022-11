Bianchi keert terug in de WorldTour dankzij deal met Arkéa-Samsic

De renners van Arkéa-Samsic rijden in 2023 op fietsen van Bianchi. Dat heeft het Franse team bekendgemaakt in een persbericht. De afgelopen jaren drie jaar werkte Arkéa-Samsic samen met Canyon.

Bianchi was in 2021 nog sponsor van Team BikeExchange, maar de Australische formatie ging in 2022 in zee met Giant. Het Italiaanse merk verdween daarmee uit de WorldTour, maar in 2023 levert het dus weer fietsen aan Arkéa-Samsic, dat naar het hoogste wielerniveau is gepromoveerd. David Dekker en co zullen het komende seizoen gebruik kunnen maken van de Oltre RC, Specialissima en Aquila, de tijdritfiets van Bianchi.

“Ik ben blij dat Arkéa-Samsic gaat samenwerken met zo’n bekend fietsenmerk als Bianchi, dat gekend en erkend is door alle wielerliefhebbers vanwege zijn geschiedenis en innovaties”, aldus Emmanuel Hubert, de ploegmanager van Arkéa-Samsic. “Bianchi heeft met gouden letters geschiedenis geschreven in onze sport dankzij veel bekende renners. Ik had zelf ook de kans om als prof te rijden op deze fietsen van het Italiaanse merk, dat een van de kroonjuwelen van de fietsindustrie was en is.”