Bettiol verliest duel met Matthews: “Niet gedacht dat hij de benen had om me te lossen”

Alberto Bettiol leek in de veertiende etappe van de Tour de France even op weg naar de overwinning. Op de slotklim naar Mende haalde de Italiaan zijn medevluchter Michael Matthews bij en leek hij hem aanvankelijk te lossen. Uiteindelijk keerde de Australiër echter terug, waarna hij op zijn beurt bij Bettiol wegreed en de zege pakte.

“Het kostte veel energie om in de kopgroep te komen”, kijkt Bettiol terug op de beginfase van de etappe. Samen met 22 andere renners kwam hij terecht in de vlucht van de dag. Op de slotklim naar Mende sprong hij naar Michael Matthews toe, die hem vervolgens toch nog de baas was. “Soms zit je vijf uren op de fiets en verlies je de zege in een paar seconden.”

“Ik denk dat Matthews deze zege verdient, maar ik had iedereen – vooral iedereen in het team, ook de staf – beloofd dat ik een grote inspanning zou doen om ons een nieuwe zege te bezorgen. Ik ben teleurgesteld voor mezelf, voor hen, voor de mensen die in me geloven. Maar de Tour is nog niet voorbij en ik ga het nog eens proberen.”

De aanval van Matthews, die op vijftig kilometer van de streep al eventjes alleen op kop reed, deed Bettiol denken aan zijn eigen actie van afgelopen dinsdag. “Hij deed precies wat ik een paar dagen geleden deed, en hij haalde het. Op de klim naar de aankomst een paar dagen geleden (naar Megève, red.) haalde ik het niet, toen ik 52 kilometer voor de finish eraan begon.”

De slotklim naar Mende

“Ik kwam bij hem op twee kilometer voor het einde”, spoelt Bettiol vooruit naar de slotklim. “Ik dacht persoonlijk niet dat hij de benen had om me eraf te rijden. Maar ik hoorde in mijn oortje dat mijn ploegleider zei: ‘Probeer hem te lossen’. Net zoals ik eens in de Giro deed, met Cavagna. Maar ik stuitte op een hele sterk Matthews. Hij heeft het verdiend, dat moet ik opnieuw zeggen. Ik moet ook Rigo (Rigoberto Uran, red.), Neilson (Powless, red.) en het hele team bedanken om mij de kans te geven.”

“Het seizoen is nog niet over, de Tour is nog niet over. Tweede in een behoorlijk zware etappe. Ik ben teleurgesteld, maar blij”, sluit Bettiol af.