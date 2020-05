Bettini kritisch over nieuwe wielerkalender: “Alles moet wijken voor de Tour” maandag 11 mei 2020 om 15:45

Paolo Bettini is niet te spreken over de nieuwe wielerkalender. De tweevoudig wereldkampioen heeft zich in een interview met de Italiaanse omroep RAI kritisch uitgelaten over de door de UCI gepubliceerde nieuwe planning. Bettini is van mening dat de internationale wielerunie de Tour de France te veel voortrekt.

“De Ronde van Frankrijk krijgt voorrang en de rest moet zich maar aanpassen. Dat is absurd”, aldus Bettini. “Er is geen respect voor andere wedstrijden dan de Tour”, klinkt het.

Bettini begrijpt dat de Tour uit publicitair oogpunt de interessantste wedstrijd is, maar benadrukt dat alle wedstrijden op de kalender interesse genereren. “De logica van dit seizoen moest zijn: weinig kwantiteit en veel kwaliteit. Je hebt honderd dagen de tijd om het beste van de wielerkalender te laten doorgaan: de vijf monumenten en de drie grote rondes. En wat doet de UCI? De Tour krijgt alle ruimte en de andere koersen moeten overlappen”, constateert hij.

Het doet Bettini met name pijn dat tijdens de Ronde van Italië meerdere klassiekers ingepland staan. “Tijdens de Giro worden alle klassiekers ingehaald en bovendien overlapt de wedstrijd zes dagen met de Vuelta. Daarnaast valt de slotdag ook nog eens samen met Parijs-Roubaix. Dan heb je die koersen niet op waarde geschat. Een gemiste kans wat mij betreft”, oordeelt hij.

Bettini hoopt dat het volle programma niet ten koste gaat van de gezondheid van de renners. “Een beroepsrenner heeft gemiddeld ieder seizoen van januari tot oktober zestig wedstrijddagen. Nu zullen dat er in drie maanden tijd 40 à 45 zijn. Ik hoop niet dat er daardoor renners geblesseerd raken”, aldus Bettini.