Betsema tweede in Koppenbergcross: “Fem was gewoon echt te sterk”

Denise Betsema hoopte vandaag voor het eerst in haar carrière de Koppenbergcross te winnen, maar bleek niet opgewassen tegen haar jongere landgenote Fem van Empel. “Je start natuurlijk om te winnen, maar Fem was gewoon echt te sterk”, vertelde Betsema na afloop voor de camera van WielerFlits.

“Je hoopt in de eerste plaats natuurlijk om de cross te winnen, maar Fem was te sterk. Ik hou van het klimmen hier, maar ik merkte wel dat Fem echt sterker was in de afdalingen. Daar hing ik aan het elastiek en viel dan ook het gaatje. Bergop kon ik echter wel weer wat tijd goedmaken en dat geeft toch moraal voor het EK.”

“Ik reed daarna samen met Shirin (Shirin van Anrooij, red.) en besloot vervolgens wat energie te sparen en te wachten. Gelukkig was ik daarna nog in staat om het verschil te maken. Ik ben blij dat ik nog wat tijd kon pakken op Shirin. Het is immers een klassement (doelt op de X2O Badkamers Trofee, red.) op tijd, alles opties liggen nog open.”

Europese titel

Betsema zal nu toewerken naar het EK veldrijden van komende zaterdag in Namen. Ze droomt hardop van een Europese titel, maar is tegelijkertijd ook realistisch. “Ik hoop de trui mee naar huis te nemen, maar Fem is de te kloppen vrouw. Ze is echt supersterk, maar ik verwacht ook wat van Lucinda Brand. Die heeft al meerdere keren gewonnen in Namen.”