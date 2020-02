Betsema na eerste overwinning sinds schorsing: “Hier gaan we van genieten” zaterdag 22 februari 2020 om 15:07

Denise Betsema boekte zaterdag haar eerste overwinning sinds haar dopingschorsing. De Nederlandse veldrijdster ontdeed zich in Leuven van concurrente Annemarie Worst om vervolgens naar de overwinning te soleren. “Hier gaan we goed van genieten”, vertelt Betsema na afloop. “Ik ben echt heel blij met deze overwinning.”

“Ik gaf meteen gas na de start”, analyseert de Texelse de wedstrijd. “Worst kwam terug, waarna ik even moest herstellen. Gelukkig had ik nog genoeg in de benen om een versnelling te plaatsen. Toen kon ik het verschil wel maken. Ik had niet door hoe groot het verschil was. Pas in de laatste ronde zag ik dat het goed zat. Ik heb genoten onderweg, maar moest mijn overwinning wel nog naar de streep brengen”

Nu het veldritseizoen er bijna op zit, is het tijd voor Betsema om na te denken over de komende maanden. “Ik ga misschien nog wat wedstrijden op de mountainbike doen, want het seizoen heeft wel heel kort geduurd”, eindigt ze. “Ik moet natuurlijk ook mijn rust pakken, maar moet de planning nog even maken. Het was een hectische maand.”