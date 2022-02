Betsema mag weer juichen na moeilijke periode: “Dit doet echt deugd”

Denise Betsema kwam zondag eindelijk weer eens als winnares over de streep in een veldrit. De veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal soleerde in de afsluitende X2O Badkamers Trofee-manche in Brussel naar de overwinning, voor Lucinda Brand. “Ik voelde me vanaf de start al heel erg goed”, klonk het na afloop in het flashinterview.

Betsema kende in Brussel een uitstekende start en nam vervolgens de cross in handen. “Ik zag al snel dat ik een gaatje had op Lucinda, die momenteel toch vrij onklopbaar is. Het was vervolgens alles of niets. De benen bleven echter goed aanvoelen. Het is zo fijn om weer eens een keer te winnen”, aldus Betsema, die een lange solo met succes wist af te ronden.

“Ik hoorde onderweg van de val van Lucinda. Dan trek je toch een beetje door. Er waren veel punten op het parcours waar je elkaar kunt zien. Het verschil werd tijdens de cross niet groter, maar ook zeker niet kleiner. Dat was goed voor de moraal. Ik ben echt superblij.” De winnares zet met deze zege ook een punt achter een moeilijke periode.

De 29-jarige Texelse kreeg tijdens het seizoen af te rekenen met enkele mindere momenten en testte vlak voor het WK veldrijden in Fayetteville ook nog eens positief op het coronavirus. “Dan is het wel heel erg prettig om zo, aan het einde van het seizoen, nog te winnen. Dat doet echt deugd.” Betsema wist vandaag voor het eerst in bijna vier maanden (24 oktober 2021, Wereldbeker Zonhoven) weer eens een cross te winnen.