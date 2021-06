Bestel nu RIDE Tourbox : het ideale vaderdagcadeau voor wielrenners

Ride

Op zondag 20 juni staat vaderdag weer op de kalender. Voor wie nog op zoek is naar een passend cadeau, hebben we een oplossing bedacht. Samen met NL Tour Rides ontwikkelden we de Tourbox: een bomvolle cadeaubox vol met dingen waar je iedere wielerliefhebber een plezier mee doet.

In de RIDE Tourbox vindt je uiteraard het Zomernummer van RIDE. Daarnaast zit de box vol met mooie en praktische producten die altijd van pas komen, zoals een RIDE koerspet, RIDE wielersokken, een buff, een Maxim sportvoedingspakket en een gratis Join trainingsschema.

Verder doen we in de Tourbox een gratis Komoot Regiopakket, gratis deelname aan de Victory Ride Toertocht op 16/17 oktober, en gratis deelname aan de Virtual Ride Mission Yellow (start 26 juni) en ook nog twee heerlijk Lucky 13 biertjes: een Saison bier met de naam Mellow Johnny’s Summer Saison.

And last but not least; je ontvangt zeven unieke GPX routes, die allemaal starten en finishen in een plaats in Nederland waar de Tour de France ooit van start is gegaan.

De box heeft een waarde van in totaal 120 euro. Wanneer je de Tourbox voor woensdag 16 juni bestelt , kost hij slechts € 34,95 vang je hem op tijd voor vaderdag.

De RIDE Tourbox bestaat uit:

De Sportzomer editie van RIDE Magazine , ruim 200 pagina’s dik!

Sportzomer editie van , ruim 200 pagina’s dik! RIDE Koerspet van Grupetto

Koerspet van Grupetto RIDE Cycling Socks van Grupetto

Cycling Socks van Grupetto RIDE Buff

Buff Maxim sportreep, sportgel & sportbidon

sportreep, sportgel & sportbidon Cyclon Bionet Chain Cleaner (100 ml) en de All Weather Lube (25 ml)

Bionet Chain Cleaner (100 ml) en de All Weather Lube (25 ml) Il Magistrale verrassingspakket

Twee Lucky 13 Beer Mellow Johnny’s Summer Saison

Mellow Johnny’s Summer Saison Gepersonaliseerd trainingsschema van Join (4 weken)

(4 weken) Komoot regiopakket

regiopakket Gratis deelname aan de Victory Ride toertocht op 16/17 oktober in Apeldoorn.

NL Tour Rides viert dan dat we weer gezamenlijk toertochten mogen rijden.

in Apeldoorn. NL Rides viert dan dat we weer gezamenlijk toertochten mogen rijden. Gratis deelname aan de Virtual Mission Yellow van 26 juni t/m 18 juli 2021. Fiets tijdens de Ronde van Frankrijk virtueel van start- naar finishplaats van de Tour ; van Brest naar Parijs.

van 26 juni t/m 18 juli 2021. Fiets tijdens de Ronde van Frankrijk virtueel van start- naar finishplaats van de ; van Brest naar Parijs. Zeven unieke GPX routes

Inclusief Track & Trace verzending door Fietskoeriers.nl