Bert Van Lerberghe aan de beterende hand na sleutelbeenbreuk vrijdag 13 maart 2020 om 16:06

Bert Van Lerberghe kan al pijnvrij op de rollers trainen, nadat hij tien dagen geleden in Le Samyn zijn linkersleutelbeen brak bij een valpartij. De renner van Deceuninck-Quick Step is optimistisch over zijn herstel.

“Ik ben vorige week woensdag in Herentals geopereerd”, laat Van Lerberghe weten op de website van zijn ploeg. “Dat ging goed en mijn sleutelbeen is nu bijna terug normaal. Het bleek dat ik ook een breukje had in mijn linkerelleboog. Daar is geen operatie voor nodig, maar ik kan mijn arm nog niet volledig strekken. Ook heb ik wat ribben gekneusd en gebroken. De pijn is echter dragelijk.”

Intussen heeft de Belgische renner zijn training al voorzichtig hervat. “Op de rollerbank kan ik al pijnvrij trainen, al is mijn positie wel iets anders. Gelukkig kan ik dus op de rollen trainen voor de tv en kan ik mijn ploegmaats in Parijs-Nice een beetje aanmoedigen. Ik hoop dat ik niet veel gewicht aan kom en niet veel van mijn conditie verlies.”

Buiten trainen

Van Lerberghe wil deze dagen proberen of hij al buiten kan trainen. In de loop van april hoopt hij dan terug te keren in wedstrijdverband. Zelf noemt hij de Scheldeprijs en de Tour of Turkey, al is de Turkse ronde inmiddels uitgesteld. “Ik snap dat voor de koersen de fitste renners worden gekozen, vooral nu met de wedstrijden die afgelast worden. Het is jammer, want ik voelde me goed.”