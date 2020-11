Bert De Backer ook in 2021 bij B&B Hotels-Vital Concept

Bert De Backer rijdt ook volgend seizoen voor B&B Hotels-Vital Concept. De ervaren klassiekerrenner heeft zijn contract bij het Franse ProTeam met een jaar verlengd.

De lockdown van het voorjaar van 2020 heeft De Backer aan het denken gezet, zegt hij. “Dat gaf mij de bevestiging dat ik nog steeds veel plezier beleef aan het trainen. Vanaf het moment dat we wisten wanneer opnieuw gekoerst mocht worden, volgde ik een programma van drie maanden. Dat plezier heb ik ook met koersen, en dat is op mijn 36ste een goed teken”, aldus De Backer.

‘Perfecte mix bij de ploeg’

In augustus hakte de Oost-Vlaming de knoop door. “Ik had goede benen en wist dat ik mijn carrière met een jaar wilde verlengen. Ik zoek altijd mijn grenzen op en vond bij deze ploeg de perfecte mix, tussen wat ze mij kunnen bieden en wat ik de ploeg kan brengen”, legt hij uit.

De Backer hoopt in 2021 opnieuw Parijs-Roubaix te kunnen rijden. “Iedereen kent mijn voorliefde voor die koers, maar waarschijnlijk zal ik vooral jonge renners adviseren tijdens rittenkoersen en mijn bijdrage leveren in voorbereiding op massasprints. Dat is al jaren mijn job en dat geeft mij veel voldoening”, zegt De Backer. “Ik zal nu trainen en het seizoen rijden alsof het mijn laatste jaar als prof is.”

De ervaren coureur rijdt sinds 2018 voor de Franse ploeg van het tweede niveau. Daarvoor kwam De Backer negen jaar uit voor Team Sunweb en voorgangers.