Bert De Backer: “Hoe mentaal belastend is deze periode geweest?” zondag 31 mei 2020 om 12:09

Bert De Backer vraagt zich af hoe wielrenners de koersloze periode mentaal doorkomen. Volgens de ervaren coureur van B&B Hotels-Vital Concept kan dat wel eens bepalend zijn in het hertekende seizoen vanwege het coronavirus. “Ik vroeg me regelmatig af of ik wel goed bezig was. Ik trainde 20 uur per week, maar reed doelloos rond”, zegt hij tegen Sporza.

De 36-jarige De Backer weet dat de huidige situatie nieuw is voor wielrenners. “Als renner zijn we het niet gewoon om vijf weken in dezelfde situatie te zitten”, geeft hij aan. “Vijf weken trainingstochten afwerken op dezelfde wegen zonder een echt doel. Dat was iets helemaal nieuws en niet altijd even gemakkelijk.”

“Als we de competitie hervatten, zal iedereen volgens mij wel in topconditie zijn. Maar de vraag is hoe mentaal belastend deze periode is geweest voor de renners? Dat kan wel nog een impact hebben op de rest van het seizoen”, is De Backer van mening. “Toen we duidelijkheid kregen over de kalender, heb ik tien dagen rust genomen. Na die rustperiode wist ik weer waarvoor ik het deed. Ik had weer doelen en voelde me 20. Ik heb er enorm veel zin in.”

Tour en Parijs-Roubaix

Dit najaar zou De Backer met zijn Franse ploeg, die een wildcard kreeg, de Tour de France kunnen rijden. “Ik weet ook niet of ik de Tour rijden nodig heb om gelukkig te zijn, maar als ik goed genoeg ben en ik mag gaan, zal ik er alles voor doen en laten”, zegt hij. Ook Parijs-Roubaix staat op zijn lijstje. “Niemand in het peloton heeft de Hel al gereden op natte stenen. Het is dus moeilijk om in te schatten wat dat zou geven. Op droge stenen heb ik al getoond dat ik met de besten meekan.”