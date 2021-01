Beroep Eekhoff bij CAS loopt op niets uit: “Over de zaak zelf is het eigenlijk nooit gegaan”

De arbitragezaak die Nils Eekhoff bij het CAS heeft aangespannen tegen de UCI, is op niets uitgelopen. De zaak ging om de diskwalificatie van Eekhoff op het WK wielrennen voor beloften van 2019. De Nederlander won, maar werd na de finish gestraft vanwege langdurig stayeren. Eekhoff legt zich er nu bij neer, vertelt hij aan het AD.

Het Hof van Arbitrage voor Sport heeft laten weten dat het niet ontvankelijk is, omdat dat niet kan volgens de regels van de UCI. “Over de zaak zelf is het eigenlijk nooit gegaan”, zegt Eekhoff. “Niet over de auto die op het parkoers stond en waar ik tegenaan ben gereden. Niet over de vraag of je als renner eerst medische hulp mag krijgen als je bent gevallen. Niet over de vraag hoe lang je mag stayeren. Niet over de vraag waarom de jury geen waarschuwing heeft gegeven, niet over de vraag waarom ze pas uren later een straf hebben uitgedeeld.”

‘Als je niks zegt, verandert er ook niks’

“Ik heb geen gelijk gekregen en ook geen ongelijk”, aldus de coureur van Team DSM. “Ik ben er de afgelopen anderhalf jaar ook nauwelijks mee bezig geweest, eerlijk gezegd. Ik vond het vooral belangrijk om te laten horen dat ik het er niet mee eens was, dat ze een belofterenner hebben gekozen om een soort voorbeeld te stellen. Want als je niks zegt, verandert er ook niks.”

De inmiddels 23-jarige Eekhoff begint aan zijn tweede jaar in de WorldTour. Hij weet ondertussen hoe het werkt in het peloton. “Als je regeltje voor regeltje kijkt, dan mag het niet. Maar iedere renner ziet het als iets vanzelfsprekends omdat het in elke koers gedoogd wordt. Zonder die auto’s ben je klaar als je pech hebt. In het peloton weet iedereen hoe het werkt”, zegt hij.