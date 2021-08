Bernal verwacht geen ommekeer: “Ik ga morgen niet opeens vliegen”

Egan Bernal heeft al meerdere keren benadrukt dat hij niet in topvorm verkeert in deze Vuelta a España. De kopman van INEOS Grenadiers staat zevende in het algemeen klassement aan de vooravond van twee bergetappes. Bernal verwacht niet snel verbetering. “Het is niet dat ik morgen opeens ga vliegen”, vertelt hij.

In de dertiende etappe wist de Colombiaan wel wat in te lopen op zijn concurrenten. In de ontregelde sprintfinale werd hij tiende en pakte hij vijf seconden op de rest van het peloton. “Ik had niet verwacht dat het zo’n gekkenhuis zou zijn. Ik wilde gewoon goed geplaatst zitten”, reageert Bernal. “Met nog drie kilometer te gaan had ik het gevoel dat er een breuk zou komen. Ik zat goed en dat was precies op het moment dat het peloton brak.”

“Ik keek nog even om, maar er zat iemand achter mij. Ik wist ook niet hoeveel renners precies voor ons zaten. In die laatste drie kilometer moest ik wel vol gas gaan”, geeft hij aan. “Maar als je meer dan twee minuten achterstand hebt in het klassement, is vijf seconden tijdwinst niet zo heel veel. Het belangrijkste is dat ik goed door de rit ben gekomen, niet gevallen ben. Nu maar eens kijken hoe het morgen gaat.”

Aan die vijf seconden hecht Bernal dus niet veel waarde. “Daar moet je eerlijk over zijn. En er zal ook niet veel aan mijn vorm veranderen van de ene op de andere dag. Het is niet dat ik morgen opeens ga vliegen. Ik ga mijn best doen, zodat ik na afloop tevreden kan zijn en kan zeggen dat ik alles gegeven heb”, aldus de drager van de jongerentrui.