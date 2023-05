Bernal toch niet in Tour of Norway: Colombiaan traint momenteel in Monaco

Egan Bernal leek de grote blikvanger te worden in de Tour of Norway. De Colombiaan stond op de voorlopige startlijst van de Noorse wielerronde, maar maakt toch geen deel uit van de definitieve selectie van INEOS Grenadiers. De Tourwinnaar van 2019 vertoeft momenteel in Monaco, waar hij aan het trainen is.

‘Opnieuw heeft de Ronde van Noorwegen een geweldig startveld. Met Egan Bernal hebben we een ex-winnaar van de Tour de France aan de start, die kan rekenen op de steun van renners als Luke Plapp en Magnus Sheffield.’ De organisatie van de Tour of Norway kondigde eerder deze week nog aan dat Bernal aan de start zou verschijnen van de Tour of Norway.

De 26-jarige klimmer had het na de Ronde van Hongarije zelf ook over de Ronde van Noorwegen als volgend tussenstation, maar Bernal besloot zijn plannen toch nog te wijzigen. De tweevoudig groterondewinnaar besloot na de Ronde van Hongarije terug naar zijn thuisland Colombia te vliegen. Inmiddels is de klimmer alweer bijna een week in training in Monaco, zijn Europese uitvalsbasis.

Bernal zal over ruim een week waarschijnlijk weer in actie komen. De coureur staat namelijk op de voorlopige startlijst van het Critérium du Dauphiné (4-11 juni). Of Bernal op 1 juli ook aan de start zal verschijnen van de Tour de France, is nog onduidelijk. De Colombiaan is nog niet zeker van een Tourselectie.