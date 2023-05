Voorbeschouwing: Tour of Norway 2023 – Is blikvanger Bernal ook de favoriet?

De 105e Giro d’Italia loopt op zijn laatste benen, de twaalfde editie van de Tour of Norway staat dan weer op het punt van beginnen. De rittenkoers is ingekort tot een vierdaagse, maar dit mag de pret niet drukken. Zien we Egan Bernal in Noorwegen voor de eerste keer zegevieren na zijn rentree? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De organisatie van de Tour of Norway kan niet echt pronken met een rijke geschiedenis. Dit jaar is men pas toe aan de twaalfde editie, maar dit wil niet zeggen dat er alleen maar onbekende namen op de erelijst staan. Integendeel. Het is wel goed om er even bij te vermelden dat er in de jaren tachtig van de vorige eeuw al een Tour of Norway bestond, maar deze koers stierf in 1992 een stille dood. Met Francesco Moser (1983), Dag Erik Pedersen (1984, 1989 en 1991), Henk Lubberding (1985), Olaf Ludwig (1990) en Dag Otto Lauritzen (1992) stonden er klinkende namen op het hoogste schavotje.

De eerste editie van de ‘Tour of Norway 2.0’ in 2011 werd gewonnen door een toen 20-jarige Nederlander. We hebben het over Wilco Kelderman, die destijds nog uitkwam voor de opleidingsploeg van Rabobank. De Nederlander groeide na zijn zege in Noorwegen uit tot een succesvolle ronderenner, met een podiumplaats in de Giro d’Italia van 2020 en een top-5 plek in de Tour de France van 2021 als voorlopige hoogtepunten. Met Kelderman als mooie eerste naam op de erelijst, was de trein vertrokken. De Tour of Norway wist in zeer korte tijd uit te groeien van een 2.2-koers naar een wedstrijd van ProSeries-niveau.

De Noorse thuisfavorieten deden de voorbije jaren ook een flinke duit in het zakje. In 2012 kon het Noorse publiek voor het eerst juichen voor een landgenoot. Edvald Boasson Hagen bleek dat jaar namelijk de beste in het eindklassement, en het bleef niet bij één eindoverwinning. Boasson Hagen stond ook in 2013 en 2017 op het hoogste podiumtreetje, en mag zich met drie eindoverwinningen recordhouder noemen. Een vierde eindzege zit er dit jaar overigens niet in, aangezien zijn ploeg TotalEnergies niet aan de start zal verschijnen. Boasson Hagen neemt in de week van de Tour of Norway deel aan de Boucles de la Mayenne.

Wie er nog meer op de erelijst staan? De Poolse allrounder Maciej Paterski, de Deense klimmer Jesper Hansen en de Nederlandse rasaanvaller Pieter Weening wisten het eindklassement naar zich toe te trekken. In 2018 ging de eindzege dan weer naar de Spaanse puncheur Eduard Prades. Nu we toch zijn aanbeland in 2018: in de zomer van dat jaar sloegen de organisatoren van de Tour of Norway en de Tour des Fjords de handen ineen. Een zesdaagse Tour of Norway was geboren. De organisatie is nog altijd in handen van de mensen achter de Tour des Fjords, bestaande uit de Stavanger Cycling Club (SSK) en Nordsjørittet AS.

De laatste jaren was er succes voor thuisfavoriet Alexander Kristoff (in 2019) en Ethan Hayter (2021). In 2020 ging de wedstrijd niet door vanwege de uitbraak en gevolgen van de coronapandemie. Vorig jaar kroonde Remco Evenepoel zich tot laureaat, maar daarover later meer.

Laatste winnaars Tour of Norway

2022: Remco Evenepoel

2021: Ethan Hayter

2020: Geen editie i.v.m. corona

2019: Alexander Kristoff

2018: Eduard Prades

2017: Edvald Boasson Hagen

2016: Pieter Weening

2015: Jesper Hansen

2014: Maciej Paterski

2013: Edvald Boasson Hagen

Laatste editie

Het ging voor de start van de Tour of Norway 2022 maar over één man: Remco Evenepoel. De Belg was de grote publiekstrekker in de elfde editie van de meerdaagse wielerkoers door Noorwegen en wist zijn favorietenstatus ook helemaal waar te maken. Evenepoel won maar liefst drie van de zes etappes en bleef in het algemeen klassement twee Australiërs voor, met Jay Vine en Luke Plapp.

Evenepoel zette in de eerste etappe al direct de toon: in finishplaats Voss was hij de sterkste in een oplopende sprint. De renner van Soudal Quick-Step moest de leiderstrui een dag later wel weer inleveren in de door Ethan Hayter gewonnen tweede etappe. Tobias Halland Johannessen pakte aan de streep voldoende bonificatieseconden om Evenepoel te onttronen, maar de beloftevolle Noor kon niet erg lang genieten van zijn tijd als leider.

Op dag drie stond namelijk de koninginnenrit op het programma, met een loodzware finale. De renners finishten op de flanken van de slotklim (12,1 km aan 7,6%) naar Stavsro en dit bleek spek naar de bek van Evenepoel. De Belg wist zijn tegenstanders één voor één te versmachten door bergop een verschroeiend tempo op te leggen. Jay Vine bleek de taaiste tegenstander, maar moest op een bepaald moment toch lossen en verloor nog een halve minuut op een ontketende Evenepoel.

De overige klassementsrenners kregen meer dan een minuut aan de broek en hoefden zich geen illusies meer te maken. Evenepoel bleek te sterk en dus kwam hij in de laatste drie etappes niet meer in de problemen. Niet in de door Marco Haller gewonnen rit naar Kristiansand en ook niet in de slotetappe van en naar Stavanger, die ten prooi viel aan Alexander Kristoff. Sterker, Evenepoel wist op weg naar Sandnes (rit vijf) nog een extra kers op de taart te zetten.

Slokop Evenepoel werd na zes etappes op het eindpodium geflankeerd door Vine en Plapp.

Eindklassement Tour of Norway 2022

1. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) in 25u19m11s

2. Jay Vine (Alpecin-Fenix) op 56s

3. Luke Plapp (INEOS Grenadiers) op 1m30s

4. Tobias Halland Johannessen (Uno-X) op 1m34s

5. Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) op 2m36s

Parcours

Wat als eerste opvalt, is dat de Tour of Norway dit jaar een vierdaagse rittenkoers is. Vorig jaar kregen de renners nog zes etappes voor de wielen geschoven. “De kosten voor het organiseren van wielerkoersen is flink gegroeid de afgelopen jaren. Om te verzekeren dat we met een sterk internationaal karakter kunnen doorgaan, hebben we besloten het aantal koersdagen te verminderen. Daarom duurt de ronde nu maar vier dagen”, legt wedstrijddirecteur Roy Hegreberg uit.

De Tour of Norway begint dit jaar met een proloog, gevolgd door drie etappes met de nodige hoogtemeters. Er ontbreekt dit jaar wel een echte bergrit in het parcours. Het is met andere woorden meer een ronde voor de puncheurs en sterke sprinters.

Vrijdag 26 mei, Proloog: Bergen – Mount Fløyen (7,4 km)

De Tour of Norway heeft gekozen voor een opvallende locatie voor de proloog. In Bergen zal de finish namelijk liggen op Mount Fløyen, waar Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten in 2017 het goud wonnen op het WK tijdrijden. Het is voor het eerst dat de koers terugkeert op die klim. In totaal is de proloog 7,4 kilometer lang. Na een aanloop van 4 kilometer volgt de klim van 3,4 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9%. Op het steilste deel tikt de weg de 17% (!) aan

Start: 17.30 uur (eerste renner)

Finish: n.n.b.

Zaterdag 27 mei, Etappe 2: Jondal – Hovden (207 km)

Op de tweede dag staat de langste etappe (207 km) gepland van Jondal naar Hovden. Er moet onderweg flink geklommen worden, met onderweg de 18 kilometer lange klim naar Seljestadjuvet (aan een gemiddelde van 5,9%, met een piek van 24%) en in de voorfinale nog de klim naar Bykleheivegen (3,5 km aan 7,4%, maximaal 21%). Na de top van de laatste klim is het nog goed 25 kilometer tot de finish. De laatste kilometer loopt weer omhoog aan een procent of vier.

De rappe mannen die de beklimmingen overleven, mogen in Hovden sprinten om de winst.

Start: 12.45 uur

Finish: tussen 17.40 en 18.30 uur

Zondag 28 mei, Etappe 3: Valle – Stavanger (172,5 km)

De derde etappe trekt van Valle naar Stavanger, wat in Nederland toch vooral bekendstaat als schaatsstad. Twee klimmetjes mogen de sprinters niet in verlegenheid brengen. Na goed tien kilometer beginnen de coureurs aan de klim naar Knuttjørn (21,7 km aan 3%). Wat dieper in de finale – met nog goed 47 kilometer te gaan – klimt het peloton nog naar Seldal (4,8 km aan 5,5%). De oplopende finale (aan 4%) kan eventueel nog wel voor wat nervositeit zorgen.



Start: 13.40 uur

Finish: tussen 17.35 en 18.15 uur

Maandag 29 mei, Etappe 4: Stavanger – Stavanger (151,2 km)

De slotdag vindt ook plaats in Stavanger, waar de puncheurs nog een keer hun hart kunnen ophalen. De hoofdstad van de provincie Rogaland staat bekend om zijn olie-industrie en heeft ook een sporthal, de Sørmarka Arena, waar regelmatig geschaatst wordt. Het is een vaste tussenstop voor de Wereldbeker en de Sørmarka Arena was in het verleden ook vaak het decor voor grote schaatstoernooien. Denk aan de WK allround.

Stavanger is, net als de voorgaande jaren, start- en finishplaats van de slotrit. Er wordt eerst een omloop afgewerkt ten zuiden van Stavanger, met daarin de Undheim-klim (1,7 km aan 3,8%). De finale breekt pas open in Stavanger zelf. Daar is namelijk een lokale ronde van ruim 17 kilometer uitgestippeld met onder meer de Grisabakken (600 meter aan 8,2%, maximaal 14%). De renners moeten deze lastige beklimming drie keer omhoog.

Na de laatste klim is het nog zeven kilometer in (licht) dalende lijn naar de vlakke finish.

Start: 12.10 uur

Finish: tussen 15.25 en 15.45 uur

Favorieten

De organisatie heeft voor de komende editie acht WorldTeams weten te strikken. Het gaat om Jumbo-Visma, Trek-Segafredo, INEOS Grenadiers, Alpecin-Deceuninck, EF Education-Easypost, Team DSM, BORA-hansgrohe en Intermarché-Circus-Wanty.

Verder staan er met Uno-X Pro Cycling, Human Powered Health, Tudor Pro Cycling, Caja Rural-Seguros RGA, Team Flanders-Baloise, Green Project-Bardiani CSF-Faizanè en Q36.5 Pro Cycling nog eens zeven ProTeams aan het vertrek. De continentale teams Coop-Repsol, Leopard Togt Pro Cycling en Saint Piran en een Noorse nationale selectie vervolledigen de startlijst.

Het is bijzonder lastig om een topfavoriet aan te wijzen voor deze Tour of Norway. Tijdrijders, sterke sprinters en puncheurs: het is de komende dagen voor ieder wat wils. Een renner die we zeker wel mogen opschrijven voor een goede eindklassering is Attila Valter. De Hongaarse kampioen van Jumbo-Visma heeft een goede tijdrit in de benen, staat bergop meer dan zijn mannetje en beschikt over een aardige punch. Het zijn kwaliteiten die van pas zullen komen in Noorwegen. De vraag is wel of Valter, na een korte rustperiode, alweer klaar is om te schitteren.

In de Tour of Norway krijgt Valter misschien wel een uitgelezen mogelijkheid om zijn eerste zege voor Jumbo-Visma te boeken. De Hongaar is niet de enige renner van de Nederlandse brigade om in de gaten te houden. We verwachten stiekem ook erg veel van Johannes Staune-Mittet. De beloftevolle Noor, nog altijd maar 21 jaar, mag zich in eigen land weer eens meten met de profs. Staune-Mittet, die volgend jaar de overstap maakt naar de hoofdmacht van Jumbo-Visma, kan met zijn allround-kwaliteiten een heel eind komen en zal tot op het bot gemotiveerd zijn.

De grootste naam aan het vertrek van de Tour of Norway is Egan Bernal, dat staat buiten kijf, maar is de Colombiaan ook de grote favoriet voor de eindzege? De renner van INEOS Grenadiers moet het als pure klimmer toch hebben van een echte bergrit en die ontbreekt dit jaar in het parcours. Bernal ziet zijn kansen op de eindzege zo behoorlijk slinken, maar dat wil niet zeggen dat hij bij voorbaat kansloos is. De winnaar van de Tour de France en Giro d’Italia heeft de weg naar boven inmiddels weer gevonden. Zo reed hij de voorbije weken al naar top 10-noteringen in de rondes- van Romandië en Hongarije.

INEOS Grenadiers heeft nog wel meer ijzers in het vuur dan alleen Bernal. Magnus Sheffield begint in de Tour of Norway aan zijn tweede deel van het seizoen. We weten dus niet precies hoe het met zijn vorm is gesteld, maar de 21-jarige Amerikaan is met zijn tijdritcapaciteiten en snelle sprint wel een renner om rekening mee te houden. Ook Luke Plapp beschikt over het totaalpakket om de ronde te winnen, maar de jonge Australiër wist zijn laatste wedstrijden niet uit te rijden. En dan hebben we nog Leo Hayter en Ben Tulett. Die laatste was onlangs nog knap tweede in de Ronde van Hongarije en is zeker een van de favorieten voor eindwinst.

Nu we het over de Ronde van Hongarije hebben: Thibau Nys maakte indruk in deze meerdaagse wielerkoers. We weten van Nys dat hij zeer rap is aan de meet, maar de 20-jarige neoprof van Trek-Segafredo kan veel meer dan alleen sprinten. Dit liet hij zien in de voorlaatste etappe met aankomst in Dobogókő. In een rit die werd gewonnen door de Zwitserse klimmer Yannis Voisard snelde Nys in een achtervolgend elitegroepje naar een knappe tweede plaats, voor onder meer Marc Hirschi, Ben Tulett en Bernal. En dat na een etappe met vijf lastige beklimmingen. We schuiven Nys dan ook naar voren als een van de favorieten voor de Tour of Norway.

“Ik ben voor mijn gevoel al een heel jaar op een heel goed niveau aan het rondrijden, maar ik heb al wat tegenslag gehad. Ik ben iemand voor wie de kaarten gewoon net een keertje goed moeten vallen, maar die vielen dit jaar nog niet goed. Tot vandaag.” Het waren de woorden van Dries De Bondt na zijn zege in de Antwerp Port Epic. De Belgische rasaanvaller van Alpecin-Deceuninck boekte, na een ‘ploegprestatie om U tegen te zeggen’, zijn eerste zege van het seizoen. Is de goede trein nu vertrokken, en kan De Bondt ook in Noorwegen feestvieren? Misschien zit een goed klassement er ook wel in. We sluiten het zeker niet uit.

Mike Teunissen zal misschien ook wel met een schuin oog kijken naar het klassement. De Nederlander van Intermarché-Circus-Wanty reed vorig jaar ook de Tour of Norway en eindigde toen in vijf van de zes etappes bij de eerste tien. Alleen in de bergrit naar Stavsro moest Teunissen passen, maar deze etappe zit dit jaar niet in het parcours. Dat belooft voor Teunissen, die zondag nog vierde werd in Rund um Köln! Ook Rasmus Tiller is een gevaarlijke klant voor een goede eindnotering, met een lastige proloog en enkele etappes voor sterke beren. De Noor van Uno-X reed de laatste weken al naar enkele goede uitslagen.

Dan over naar EF Education-EasyPost. De Amerikaanse formatie heeft drie interessante renners in de gelederen. Georg Steinhauser is een jonge hardrijder die ook bergop al enkele mooie dingen heeft laten zien. De 21-jarige zoon van voormalig wielrenner Tobias Steinhauser (ex-Mapei-Quick Step, Team Gerolsteiner en T-Mobile) was dit jaar al zesde in Eschborn-Frankfurt, maar werd ook tweede in de zeer zware slotrit van de Tour of the Alps. Zijn ploegmaat Simon Carr won die etappe en de Britse klimmer is ook in de Tour of Norway van de partij. Carr krijgt niet meteen een ideaal parcours voorgeschoteld, maar kan wellicht verrassen.

En wat doen we met de winstkansen van Marijn van den Berg? De snelle Nederlander staat te boek als een machtsspurter, die ook de wat zwaardere parcoursen kan overleven. Zo werd hij in het voorjaar nog derde in de Figueira Champions Classic, een Portugese eendagskoers met toch de nodige hoogtemeters. Is Van den Berg alleen maar in Noorwegen om te sprinten, of kijkt hij toch ook stiekem naar het algemeen klassement?

Nog een gevaarlijke klant voor de overwinning: Ide Schelling. De Nederlander van BORA-hansgrohe kende door gezondheidsproblemen een zeer moeilijk 2022, maar is dit seizoen weer helemaal terug. De 25-jarige rasaanvaller won dit jaar al een etappe in de Ronde van het Baskenland en snelde naar ereplaatsen in de Ronde van Catalonië en Tour of Oman. Met zijn punch kan hij zeker toeslaan in de heuvelachtige etappes en Schelling heeft ook een goede korte tijdrit in de benen. De Hagenees moet wellicht wel rekening houden met de sprintambities van zijn ploeggenoot Jordi Meeus, maar zal verder de nodige vrijheid genieten.

Andere renners om in de gaten te houden, zijn Marco Brenner en Kevin Vermaerke (Team DSM), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Tobias Halland Johannessen (Uno-X), Nederlander Bart Lemmen (Human Powered Health), Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), Alessandro Fedeli (Q36.5 Pro Cycling), Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling), Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck), Marco Haller (BORA-hansgrohe), Eduard Prades en Calum Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA). En is good old Alexander Kristoff namens Uno-X in staat om mee te doen voor een nieuwe eindoverwinning?

Sprinters

In de wat vlakkere etappes, die waarschijnlijk zullen uitmonden in een sprint, is het uitkijken naar Jordi Meeus. De voor BORA-hansgrohe uitkomende Belg is op papier misschien wel de snelste renner in deze Tour of Norway. De vorm is er: Meeus boekte eerder deze maand in het Circuit de Wallonie zijn eerste zege van het seizoen.

Meeus zal in de sprints de degens kruisen met Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost), Alexander Kristoff (Uno-X), Thibau Nys en Edward Theuns (Trek-Segafredo), Madis Mihkels (Intermarché-Circus-Wanty), Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck) en Enrico Zanoncello (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Attila Valter

*** Ben Tulett, Magnus Sheffield

** Thibau Nys, Mike Teunissen, Ide Schelling

* Egan Bernal, Johannes Staune-Mittet, Georg Steinhauser, Rune Herregodts

Noot: de favorietenlijst is opgesteld voor publicatie van de deelnemerslijst. Er kunnen dus nog wijzigingen worden aangebracht.

Weer en TV

We kunnen niet echt spreken van zomerse taferelen, maar de renners beginnen wel in droge omstandigheden aan de Tour of Norway. De proloog in Bergen zal worden afgewerkt aan een graad of tien. In de overige etappes is het wisselvalligheid troef. Er zijn momenten waarop het droog is en de zon schijnt, maar de kans op een regenbui is nooit ver weg. Ook de (bij momenten fel blazende) wind kan eventueel nog een rol spelen.

De Tour of Norway is vanaf vrijdag dagelijks live te volgen via de online-kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. De proloog is vanaf 17.20 uur te zien in de huiskamers, de overige ritten worden al vanaf 12.00 uur uitgezonden. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.