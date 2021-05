Bernal: “Tevreden met mijn waardes en mijn klim”

Egan Bernal is na de bergetappe naar Alpe di Mera wederom een dag dichter bij de eindzege in de Giro d’Italia. De kopman van INEOS Grenadiers verloor tijd op dagwinnaar, en nummer drie in het klassement, Simon Yates, maar mocht na afloop een nieuwe roze trui ophalen.

“Ik voelde me eigenlijk heel goed. Ik haalde erg goede waardes en deed een goede klim. Yates was de beste vandaag en ik moet hem feliciteren, maar ik ben heel blij met mijn vorm”, zei hij naderhand. “Hopelijk heb ik morgen dezelfde benen als vandaag. Dan ga ik weer proberen mijn voorsprong vast te houden en hopelijk sta ik dan opnieuw in het roze.”

In het klassement heeft Bernal na negentien etappes 2:29 minuten voorsprong op nummer twee Damiano Caruso en 2:49 minuten op Yates. “Daar ben ik zeker tevreden mee. Ik denk dat ik wel wat speelruimte heb. Ik wil ook in de tijdrit nog goede benen hebben. Alles moet goed komen als ik me goed blijf voelen”, aldus de Colombiaan.