Bernal pakt tijd op de tegenstand: “Grote verschillen op de sterrati”

Egan Bernal sprak na de elfde etappe van de Giro d’Italia van een erg zware dag. Toch deed de kopman van INEOS Grenadiers de beste zaken en wist hij zijn voorsprong in de strijd om het roze zelfs verder uit te breiden.

“Op de sterrati verwachtten we grote verschillen en verschillende klassementsrenners hebben inderdaad tijd verloren”, stelde Bernal naderhand vast in het flashinterview. “Ik ben blij dat ik vooraan kon eindigen. Nu moeten we gefocust blijven voor de volgende dagen.”

In de slotfase liet de Colombiaan Emanuel Buchmann aanvankelijk wegrijden, om daarna naar de Duitser toe te springen en tijd te pakken op de concurrentie. “Het tempo lag echt hoog. Toen Buchmann aanviel, vroeg ik via mijn oortje hoe hij ervoor stond in het klassement.”

“Ze zeiden me dat hij op meer dan één minuut veertig stond, dus ik had wat marge om mee te spelen. De jongens van EF Education-Nippo trokken dan erg hard door. Toen Carthy aanging, wachtte ik even en sprong ik eerst naar hem en dan naar Buchmann. We werkten goed samen.”

“Ik denk dat we het goed hebben gedaan. We hebben wat tijd op de andere jongens gepakt, dus we moeten blij zijn met deze dag”, concludeerde Bernal tot slot.