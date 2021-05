Bernal over kansen op Giro-winst: “Weet niet of ik dezelfde vorm heb als in 2019”

Rozetruidrager Egan Bernal is voorzichtig positief over zijn kansen om het algemeen klassement te winnen, zo laat hij weten op een persmoment van INEOS Grenadiers. Op de eerste rustdag van deze Giro d’Italia blikt de Colombiaan vooruit op de komende weken.

“Ik weet niet of ik dezelfde vorm heb als in 2019”, doelt de kopman van INEOS Grenadiers op de Tourzege van dat jaar. “Ik vind het heel moeilijk om mijn vorm van toen met die van nu te vergelijken. Ik voel me echter goed en geniet volop van deze wedstrijd.”

“De concurrentie is zwaar. Ik denk bijvoorbeeld dat Simon Yates heel goed in vorm is, maar ook Remco (Evenepoel, red.) verrast iedereen. Remco heeft ruim acht maanden niet gekoerst, dus wat hij nu laat zien is heel knap. Dat hij dit kan presteren getuigt van een bepaalde klasse.”

Bernal, die zondag voor het eerst in zijn carrière een ritzege in een grote ronde behaalde, blikt vooruit op de etappes die nog komen gaan. “Er komen nog veel mooie etappes aan, met bijvoorbeeld de bergrit naar de Monte Zoncolan. Onder andere naar die etappe kijk ik erg uit.”

Bernal en de settore sterrato

Ook woensdag staat er direct weer een belangrijke uitdaging voor de Maglia Rosa op het programma. Dan wordt de Strade Bianche-etappe verreden, van Perugia naar Montalcino. De rit kent maar liefst 35 kilometer aan onverharde grindwegen en Bernal, de ex-mountainbiker die dit jaar nog derde werd in de Toscaanse voorjaarsklassieker, wordt ook hier gezien als één van de favorieten.

Toch houdt de man uit Colombia nog een kleine slag om de arm. “Er zijn heel veel verschillen tussen Strade Bianche en de etappe van morgen. Strade is een klassieker en is veel langer dan een Giro-etappe. Ook is het aantal hoogtemeters compleet verschillend, dus het is moeilijk met elkaar te vergelijken.”