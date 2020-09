Bernal: “Mijn aanval in Lyon was niet gepland, maar ik voelde me goed” zondag 13 september 2020 om 10:25

Het was een opvallend moment in de finale naar Lyon: Egan Bernal reageerde op de laatste klim op een aanval van Julian Alaphilippe. De Colombiaan werd echter al snel weer ingerekend door de mannen van Jumbo-Visma. “Mijn aanval was niet gepland, maar ik voelde me goed en wilde iets proberen”, aldus Bernal.

“Ik denk dat iedereen à bloc zat in de finale. Ik voelde me goed op de laatste klim en wilde iets ondernemen. Ik had verder geen al te hoge verwachtingen, maar ik wilde gewoon aanvallen. Het is belangrijk om met plezier rond te rijden en ik was echt aan het genieten in de finale. Ik wil genieten van de Tour.”

De vraag is of de kopman van INEOS Grenadiers vandaag ook kan genieten van de Ronde van Frankrijk, aangezien de renners een zware bergetappe moeten afwerken met finish op de Grand Colombier. “Het is nu gewoon belangrijk om gefocust te blijven tot Parijs.” Bernal moet 59 seconden goedmaken op geletruidrager Primož Roglič.