Bernal: “Het was bijna onmogelijk om aan te vallen, maar ik wilde het proberen”

Egan Bernal zal de Vuelta a España dit jaar waarschijnlijk niet winnen, maar de Colombiaan van INEOS Grenadiers gaat wel strijdend ten onder. In de bergetappe naar Lagos de Covadonga probeerde Bernal het met een alles-of-niks aanval en ook in de koninginnenrit naar de Altu d’El Gamoniteiru liet hij zich opmerken.

Bernal probeerde op de steile slotklim twee keer weg te rijden uit de favorietengroep, maar rodetruidrager Primož Roglič en Enric Mas zaten meteen op het wiel. De ritzege op de Altu d’El Gamoniteiru ging uiteindelijk naar een andere Colombiaan: Miguel Ángel López. Bernal kwam als vierde over de streep op 22 seconden van zijn landgenoot. In het algemeen klassement is de Giro- en Tourwinnaar nu vijfde, op bijna vijf minuten van de superieure Roglič.

Genieten

Bernal keek na afloop van de etappe terug op zijn finale. “Ik wilde het vandaag proberen, ook al was het bijna onmogelijk om te versnellen. Dat kun je zien aan de wattages, maar ik moest het wel proberen, puur op lef. Ik wil na afloop namelijk geen spijt hebben dat ik niet heb geprobeerd. Het was de laatste grote beklimming van deze Vuelta. Ik kan straks naar huis in de wetenschap dat ik alles heb gegeven.”

Bernal slaagde er in de Ronde van Spanje niet in om zijn gebruikelijke niveau te halen, maar heeft naar eigen zeggen wel genoten van de voorbije bergetappes. “Ik heb me wel vermaakt en zal zondag de Vuelta met enkele mooie herinneringen afsluiten. Dat zal waarschijnlijk niet met een geweldig resultaat zijn, maar ik heb nog nooit eerder zo genoten tijdens een grote ronde.”