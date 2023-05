Bernal blikvanger in selectie INEOS Grenadiers voor Ronde van Hongarije

INEOS Grenadiers trekt met een winnaar van de Tour de France en Giro d’Italia naar de Ronde van Hongarije (10-14 mei). Egan Bernal maakt namelijk deel uit van de definitieve selectie. De ploeg rekent in de sprints dan weer op Elia Viviani.

De meeste ogen zijn in de komende Ronde van Hongarije gericht op Egan Bernal. De Colombiaan is weer terug op niveau, dat was toch de belangrijkste conclusie na zijn optreden in de Ronde van Romandië. De Tourwinnaar van 2019 werd achtste in het algemeen klassement. Het laat vooral zien dat Bernal weer de weg naar boven heeft gevonden, na een zeer lange revalidatie en de nodige knieproblemen.

“Ik ben wel tevreden over mijn vormpeil, maar heb nog veel werk voor de boeg”, was zijn conclusie na de Ronde van Romandië. De 26-jarige klimmer moet in deze vorm echter wel kunnen meestrijden om de eindzege in de Ronde van Hongarije. En mocht dit toch nog te vroeg komen, dan is er nog geen man overboord binnen het kamp van INEOS Grenadiers. De Britse sterrenformatie heeft meerdere sportieve ijzers in het vuur met ook Jhonatan Narváez, Ben Tulett en Luke Plapp.

Elia Viviani is dan weer de sprinter met dienst. De jonge Canadese neoprof Michael Leonard (19) maakt de selectie compleet.

Lees ook: Voorbeschouwing: Ronde van Hongarije 2023 – Topsprinters aan het vertrek