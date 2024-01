maandag 29 januari 2024 om 14:33

Bernal blij met optreden voor eigen volk: “Voelde me weer de Egan van vroeger”

Egan Bernal was zondag erg dicht bij de Colombiaanse wegtitel, maar de renner van INEOS Grenadiers kwam net tekort om vroege vluchter Alejandro Osorio nog bij te halen. Van teleurstelling na de finish was echter geen sprake bij Bernal.

Een derde plaats voor eigen volk: het is voor Bernal een meer dan welkome opsteker na twee moeilijke jaren. De man die in zijn carrière al de Giro d’Italia en Tour de France wist te winnen, zoekt na een zware val op training in januari 2022 nog altijd naar zijn benen van weleer. Zijn comeback gaat gepaard met ups en (vooral) downs, maar zondag liet hij weer eens echt van zich spreken op het Colombiaans wegkampioenschap.

“Ik had tijdens de wedstrijd nostalgische gevoelens, ik voelde me namelijk weer de Egan van vroeger. Ik dacht: ik ga nu gewoon alles geven. Het maakte me niet uit of ik zou worden gelost. We trokken gewoon volle bak door op elke beklimming. Zo koerste ik voorheen ook altijd, zonder angst. Ik reed nu denk ik voor het eerst weer zonder angst”, reageerde hij na afloop bij Ciclismo Colombiano.

Bernal deed in de heuvelachtige wedstrijd rond Tunja (departement Boyaca) een gooi naar de Colombiaanse titel, maar moest uiteindelijk nipt zijn meerdere erkennen in vroege vluchter Alejandro Osorio en Sergio Higuita.

De inmiddels 27-jarige Bernal was na afloop echter vooral blij met zijn optreden. “Dat was echt een coole race. We werkten erg goed samen in de achtervolging. We begrepen elkaar en niemand hield in. Er werden geen spelletjes gespeeld. Dat maakt koersen nog aangenamer. Het was gewoon all-in en ik heb er echt van genoten.”

Bernal zal ook de komende weken nog vertoeven in zijn thuisland Colombia, aangezien hij zal deelnemen aan de Tour Colombia (6-11 februari). Dit belooft een bijzondere wedstrijd te worden voor Bernal, aangezien de vierde etappe van deze koers finisht in zijn geboorteplaats Zipaquirá. Na een Colombiaanse seizoensstart vliegt de ronderenner naar Europa voor een blok aan wedstrijden.