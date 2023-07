‘Berg van Lance Armstrong biedt Jonas Vingegaard kansen’

Video

Welgeteld 450 meter duurde de krachtsexplosie van Tadej Pogacar op de Grand Colombier. Het leverde hem net als op de Puy de Dôme acht seconden tijdwinst op ten opzichte van Jonas Vingegaard. Maar het secondespel lijkt vanaf nu voorbij met de Alpen in zicht. Hoe liggen de kaarten nu op tafel? Dat en meer in een gloednieuwe WielerFlits Update.

Waar Jumbo-VIsma donderdag het initiatief in handen nam, was het UAE Emirates dat in de rit naar de top van de Grand Colombier het commando voerde. De vluchters zouden uiteindelijk strijden om de dagzege, maar UAE-kopman Pogacar pakte wel opnieuw bonificatieseconden. De vrees van Jumbo-Visma kwam daarmee uit. “Tot op heden is het echt een secondespel en doen de beide kemphanen niet voor elkaar onder”, onderstreept Raymond. “Alleen op de Marie Blanc toonde Pogacar een moment van zwakte, maar een dag later beet hij meteen van zich af.”

“De vrees voor die bonificatieseconden is ook niet ongegrond”, merkt Youri op. “Pogacar pakte tot op heden dertig bonificatieseconden, tegenover elf voor Vingegaard. Dat verschil is nog niet groot, maar we zijn ook pas halverwege. Als je dit hypothetisch verdubbeld, zou het aan het einde van de Tour een minuut ten opzichte van 22 seconden zijn. Dat is het verschil in een grote ronde best aanzienlijk.” Waarbij Maxim toevoegt: “Ze waren ook opnieuw tevreden. Behoudens die ene rit naar Cauterets, zijn ze tot nu toe steeds tevreden. Terwijl ze wel steeds opnieuw verlies lijden.”

Zaterdag wacht er een loodzware Alpenrit met drie cols van de eerste categorie en eentje van de buitencategorie. Die laatste is de Joux Plane, waarna er een afdaling volgt naar Morzine. “De Joux Plane was de minst favoriete klim van Lance Armstrong”, herinnert Raymond zich. “Dat is echt een verschrikkelijke col. Maar wel eentje waar Vingegaard normaal gesproken in het voordeel is ten opzichte van Pogacar.” Daar moet Jumbo-Visma een slag slaan, denkt Youri. “Ze moeten uit hun hok komen, want dit is een rit waarvan ze denken dat Vingegaard beter is dan Pogacar.”

En verder…

Bespreken de mannen de daalcapaciteiten van Pogacar en Vingegaard, analyseren ze de sterkte van zowel Jumbo-Visma als UAE Emirates en wat kan INEOS Grenadiers nog? Met Carlos Rodríguez en Tom Pidcock hebben ze nog twee mannen die hoog in het klassement staan, terwijl ritwinnaar Michal Kwiatkowski en ook Jonathan Castroviejo een goede indruk maken. Niemand verwacht ze, maar juist daarin schuilt het gevaar. Voorts komen ook Dylan van Baarle en Matxin Fernández (sportief directeur UAE Emirates) in de show aan het woord. Dat en meer kijk en hoor je in de WielerFlits Update!

Ook te beluisteren als podcast in je favoriete app, of gewoon hieronder via WielerFlits.

iTunes

Spotify

RSS-feed