Benoot ziet perfecte uitvoering van plan Jumbo-Visma: “Wilden altijd in het offensief zijn”

Jumbo-Visma heeft de start van het Vlaamse voorjaar in de Omloop Het Nieuwsblad niet gemist. Dylan van Baarle soleerde naar de zege, Christophe Laporte sprintte naar plek drie en de ploeg had de hele dag het initiatief. Dat was ook het plan vooraf, vertelde Benoot na afloop in de studio van Sporza.

Op honderd kilometer van de streep trok Jumbo-Visma al voor een eerste keer door, waarbij zes van de zeven renners in een groepje achter de vroege vluchters terechtkwamen. “Dat was echt besproken in de meeting”, aldus Benoot. “Ik denk dat ik nog nooit zo dichtbij de perfecte uitvoering van het plan ben gekomen. We hadden gisteren al afgesproken om het op de Lange Munte voor de eerste keer de koers in handen nemen en het vanaf daar niet meer stil te laten vallen. We wilden altijd in het offensief zijn. Dat is gelukt. Jan Tratnik en Nathan Van Hooydonck reden ook een heel sterke koers.”

“Op die manier konden wij ons in het peloton rustig mee laten voeren. Op de Molenberg was het toen terug koers. Kort daarna reed Dylan weg”, vertelt Benoot. “Ik was samen met Dylan en Christophe de aangewezen man om in die fase weg te rijden. Dylan heeft dat heel mooi gedaan. (…) Christophe zat na de Muur perfect bij de achtervolgers, terwijl Nathan en ik in het groepje daarachter zaten. Een prima koers, denk ik.”

Lees meer: Dylan van Baarle debuteert voor Jumbo-Visma met solozege in Omloop Het Nieuwsblad

Diezelfde Van Hooydonck had al snel het vertrouwen dat Van Baarle naar de zege zou soleren. “Toen ik hoorde dat Dylan een gat had, wist ik dat het moeilijk ging worden. We zaten met veel man achter hem om hem te beschermen. We zaten in alle groepen. Dat was het doel, we hebben het goed gespeeld.”

Van Hooydonck zat de voorbije weken met Van Baarle op Tenerife voor een hoogtestage. “Toen reed hij al hard de klimmen omhoog en in Vlaanderen kan hij het ook. Deze trainingskampen betalen zich uit voor ons. Achter de schermen hebben we ons goed voorbereid. Het is een geweldige teamprestatie. Ik ben hier trots op.”

Lees meer: Dylan van Baarle na zege in de Omloop: “Team zei dat ik op instinct moest rijden”