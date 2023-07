Benoot verrast dat Pogacar lost bij Vingegaard: “Zeker omdat vandaag Pogacar beter ligt”

Tiesj Benoot had gehoopt een belangrijke rol te spelen in de finale van de vijfde etappe van de Tour de France voor de ontketende Jonas Vingegaard, maar de kopman van Jumbo-Visma ging ruim voor de top van de Col du Marie Blanque al voorbij zijn ploeggenoot. “Jonas was echt sterk”, concludeert Benoot dan ook bij Sporza.

De eerste bergrit van deze Tour door de Pyreneeën werd door Jumbo-Visma meteen aangepakt om tijd te pakken. “Ons plan was om mee te zijn met paar man, dat werden Wout van Aert, Christophe Laporte en ik. We hebben UAE Emirates zo onder druk kunnen zetten. Jai Hindley zat ook mee, dat was minder ideaal voor ons, maar daardoor kwam UAE wel onder druk te staan”, blikt Benoot terug. “Zij moesten wel rijden. Ondanks dat we voorin wel goed ronddraaiden, werd het gat nooit vier of vijf minuten.”

“Het werd daardoor een zware koers en dat was goed voor Jonas. Ik geraak zelf net niet over de top van de Marie Blanque, anders kon ik hem echt nog bijstaan”, zegt hij over de laatste klim van de dag, waar Vingegaard een flink gat sloeg met Pogačar.

Jumbo-Visma had de bergetappe naar Laruns opgeschreven van tevoren, erkent Benoot. “We wisten wel dat vandaag een eerste kans was. Ik denk dat hij bergop bij de beste renners is”, aldus Benoot met een knipoog over Vingegaard. Overigens was de Belg verrast dat Pogacar niet mee kon met de Deen. “Zeker omdat vandaag Pogačar beter ligt, met de kortere klimmen. En dan zeker die laatste klim.”

