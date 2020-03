Benoot en Matthews naar Strade Bianche, Bol en Oomen in Parijs-Nice maandag 2 maart 2020 om 15:47

Team Sunweb schuift Tiesj Benoot en Michael Matthews naar voren in Strade Bianche, de Italiaanse gravelklassieker die ondanks het coronavirus doorgaat. In Parijs-Nice rekent de Duitse ploeg op sprinter Cees Bol en klimmer Sam Oomen.

“Strade Bianche is altijd een spannende wedstrijd en we gaat voor een goed resultaat met oud-winnaar Tiesj en Michael”, zegt ploegleider Marc Reef. “Zij hebben allebei een goede voorbereiding gehad, met een sterke Tiesj in het openingsweekend. Michael voelt zich sterk na een hoogtestage. Zij kunnen allebei een rol spelen. Robert Power was vorig jaar onderdeel van de kopgroep. Hij zal voor de steun moeten zorgen in de finale.”

Selectie Team Sunweb voor Strade Bianche (7 maart)

Tiesj Benoot

Mark Donovan

Felix Gall

Michael Matthews

Joris Nieuwenhuis

Robert Power

Ilan Van Wilder

Een dag na Strade Bianche begint Team Sunweb aan Parijs-Nice met Cees Bol als sprintkopman, en Sam Oomen en Marc Hirschi als vooruitgeschoven klimmers. “We willen in elke etappe een rol spelen. In de sprints gaan we voor Cees en werken we aan onze sprinttrein om hem in de best mogelijke positie af te zetten”, aldus ploegleider Matt Winston.

“We moeten alert zijn in de eerste vier ritten, want het weer kan de wedstrijd behoorlijk beïnvloeden. Daarna is het aan onze klimmers voor de ritzeges en een goed klassement in etappes zes, zeven en acht.”

Selectie Team Sunweb voor Parijs-Nice (8-15 maart)

Cees Bol

Nico Denz

Nils Eekhoff

Chris Hamilton

Marc Hirschi

Sam Oomen

Casper Pedersen