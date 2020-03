Licht op groen voor Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo maandag 2 maart 2020 om 13:32

Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo gaan door zoals gepland. Dit heeft koersorganisator RCS Sport laten weten aan de deelnemende ploegen.

Italië is hard getroffen door het coronavirus. Hierdoor was het onzeker of Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo wel doorgang zouden kunnen vinden. Wout Van Aert koos ervoor om te anticiperen op de mogelijke annulering van de wedstrijden: hij besloot al in de Omloop Het Nieuwsblad aan zijn wegseizoen te beginnen.

RCS Sport heeft intussen de knoop doorgehakt. Tenzij de situatie drastisch verandert zullen de wedstrijden worden verreden. “De drie races gaan door”, zegt een woordvoerder. “Althans, zo is de situatie vandaag. Of dat morgen nog zo is weet ik niet, maar we doen er alles aan om de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo door te laten gaan.”

Strade Bianche staat op 7 maart als eerste van deze drie grote voorjaarskoersen op het programma. Daarna volgt Tirreno-Adriatico van 11 tot en met 17 maart, waarna met Milaan-Sanremo op 21 maart het eerste monument van het seizoen op de kalender staat.

De organisatie van de Trofeo Alfredo Binda (22 maart) liet aan WielerFlits weten deze week een beslissing te nemen over het al dan niet doorgaan van de Junior Women’s Nations’ Cup- en Women’s WorldTour-wedstrijd.