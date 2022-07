Benoot begint gehavend aan de slotweek: “Ik weet dat ik voor een marteling sta”

Tiesj Benoot hoopt zijn ploeggenoot en geletruidrager Jonas Vingegaard zo goed mogelijk door de slotweek van de Tour de France te loodsen, maar de Belg voelt zich na een valpartij in de vijftiende etappe allesbehalve okselfris. “Mijn heup is gezwollen van de impact”, citeert Het Nieuwsblad.

Benoot kwam zondag, in de vijftiende etappe naar Carcassonne, stevig in aanraking met het Franse asfalt. De renner van Jumbo-Visma nam in zijn val ook geletruidrager en ploegmaat Jonas Vingegaard mee. De Deen kwam behoudens enkele schaafwonden met de schrik vrij, maar Benoot had na de finish meer last van de crash. De 28-jarige Vlaming liep weliswaar geen breuken op, maar had wel overal schaafwonden.

“Ik heb niet eens zo slecht geslapen, al nam ik wel een pijnstiller”, vertelde Benoot op de laatste rustdag. “Sliep ik op mijn linkerkant, dan viel het wel mee. Maar als ik me onbewust omdraaide, schoot ik wakker van de pijn.” De coureur besloot gisteren wel om met zijn ploeggenoten los te rijden. “Ik had geen andere keuze, anders stijf je helemaal op en dat is uiteraard niet wat je wil in de Tour.”

“Ik wil mijn steentje bijdragen tot in Parijs”

Benoot voelt zich met andere woorden behoorlijk stijf na zijn val, maar is zeker niet van plan om de strijd te staken. “Mijn heup is gezwollen van de impact. We zullen zien wat het geeft, maar het is niet ernstig genoeg om de handdoek te gooien. Ik weet dat ik voor een marteling sta. Zeker met die hitte. Door die schaafwonden verlies ik nog meer vocht en als ik er water over gooi, zullen de zouten het er zeker niet aangenamer op maken. Het voordeel is dat ik door die nieuwe pijn misschien minder last ga hebben van de pijn in de benen”, kan Benoot nog lachen.

De Belg hoopt de komende dagen zijn steentje nog te kunnen bijdragen. “Binnen de hele ploeg was het collectief vloeken zondagavond. Gelukkig is iedereen strijdvaardig genoeg om snel de klik te maken. Het motiveert enorm dat we die twee truien in de ploeg hebben. Ik wil mijn steentje bijdragen tot in Parijs. Ik was goed, maar wat ik nog in mijn mars heb, kan ik nog niet inschatten. Dat weet ik dinsdag pas. Ik zou er in ieder geval enorm trots op zijn om deel uit te maken van een ploeg die de Tour wint. Dat schat ik hoog in.”