Geen breuken voor Tiesj Benoot na valpartij: “Wel wat schaafwonden”

Tiesj Benoot kwam in etappe 15 van de Ronde van Frankrijk stevig in aanraking met het Franse asfalt. De Belg van Jumbo-Visma nam in zijn val ook geletruidrager en ploegmaat Jonas Vingegaard mee. “Gelukkig heb ik vernomen dat de schade bij Jonas meevalt.”

“Ik heb me wel al beter gevoeld”, vertelde Benoot na afloop onder meer voor de camera van WielerFlits. “Maar ik denk dat ik toch wel wat geluk heb gehad. Ik ben vrij hard en onverwachts gevallen. Ik werd aangetikt en kon mijn fiets niet rechthouden, vaak zijn dat wel stevige valpartijen.”

Jasper Stuyven zou degene geweest zijn die de Belg aantikte, de renner van Trek-Segafredo kwam dan ook meteen na de rit polsen hoe het was met Benoot en Vingegaard. “Dat is natuurlijk heel sympathiek”, zei Benoot daarover.

Er is wat schade bij de Vlaming, maar breuken heeft hij niet. “Ik denk het niet nee. Mijn neus is wel wat dik en ik heb overal wat schaafwonden, zeker aan mijn rechterkant. Na de val was ik ook even wat misselijk. Het is zeker niet ideaal, maar wel echt klote.” Vingegaard kwam zelf ook al bij al met de schrik vrij. “Jonas zat in mijn wiel, toen ik terug rechtzat zag ik alleen hem nog bij mij staan. Gelukkig heb ik vernomen dat het niet te erg was bij hem.”